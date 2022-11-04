В Киев приехал советник Байдена по нацбезопасности: США помогут Украине всем необходимым

Сегодня, 4 ноября, в Киев приехал советник президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, он пообещал обеспечить Украину всеми необходимыми ресурсами. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Как сообщили в Белом доме, Салливан встретился с президентом Владимиром Зеленским, главой Офиса президента Андреем Ермаком, министром обороны Алексеем Резниковым и другими, чтобы подчеркнуть непоколебимую поддержку Соединенными Штатами Украины и ее народа в защите своего суверенитета и территориальной целостности.

Салливан объявил о дополнительном пакете помощи в области безопасности на сумму $400 млн.

Он подтвердил продолжение оказания экономической и гуманитарной помощи, а также постоянные усилия с партнерами по привлечению России к ответственности за ее агрессию.

Советник Байдена заявил на брифинге, что США продолжат поддержку Украины без каких-либо колебаний – столько, сколько потребуется.

"Мы намерены в полной мере обеспечить необходимые ресурсы и получить голоса обеих партий, чтобы это произошло", – сказал Салливан.

Он заверил, что США продолжат поддерживать Украину и после выборов в Конгресс.

Ранее сегодня сообщалось, что Пентагон объявил о дополнительной помощи Украине на $400 млн, предусматривающей танки, бронекатера, дроны.

Первые танки из нового пакета помощи ВСУ получат в декабре, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Наталія Медведєва

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