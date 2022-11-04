UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Киев приехал советник Байдена по нацбезопасности: США помогут Украине всем необходимым

Цей матеріал також доступний українською
04.11.2022, 20:53
В Киев приехал советник Байдена по нацбезопасности: США помогут Украине всем необходимым - Фото
Фото – Офис президента

Сегодня, 4 ноября, в Киев приехал советник президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, он пообещал обеспечить Украину всеми необходимыми ресурсами. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как сообщили в Белом доме, Салливан встретился с президентом Владимиром Зеленским, главой Офиса президента Андреем Ермаком, министром обороны Алексеем Резниковым и другими, чтобы подчеркнуть непоколебимую поддержку Соединенными Штатами Украины и ее народа в защите своего суверенитета и территориальной целостности.

Салливан объявил о дополнительном пакете помощи в области безопасности на сумму $400 млн.

Он подтвердил продолжение оказания экономической и гуманитарной помощи, а также постоянные усилия с партнерами по привлечению России к ответственности за ее агрессию.

Советник Байдена заявил на брифинге, что США продолжат поддержку Украины без каких-либо колебаний – столько, сколько потребуется.

"Мы намерены в полной мере обеспечить необходимые ресурсы и получить голоса обеих партий, чтобы это произошло", – сказал Салливан.

Он заверил, что США продолжат поддерживать Украину и после выборов в Конгресс.

Читайте также: Резников: Мы освоили больше оружия Запада, чем некоторые в НАТО. Остались танки и самолеты

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война военная помощь Джейк Салливан
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 