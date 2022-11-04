Первые танки из нового пакета Нидерландов, США и Чехии Украина получит в декабре – Кулеба
04.11.2022, 19:01
Дмитрий Кулеба (Фото: Постоянное представительство Украины при ООН)
Первые танки из нового пакета военной помощи, которые предоставляют Украине Нидерланды, США и Чехия, Вооруженные Сили получат в декабре. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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Глава МИД поблагодарил Нидерланды, США и Чехию за совместное решение по приобретению и передаче для нужд ВСУ 90 танков Т-72.
"Первые 26 восстановленных и модернизированных танков Украина получит уже в следующем месяце", – сообщил Кулеба.
- Ранее сегодня сообщалось, что Пентагон объявил о дополнительной помощи Украине на $400 млн, включающей танки, бронекатера, дроны.
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