Hawk от Испании уже в пути, другие страны тоже ищут эти системы ПВО для Украины – Кулеба

Новый пакет военной помощи от Испании, включающий в себя системы противовоздушной обороны Hawk, уже в пути, и другие страны сейчас тоже ищут и готовятся передать Украине такие системы. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на совместном брифинге с испанским коллегой Хосе Мануэлем Альбаресом, который сегодня находится с визитом в Киеве.

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"Мы долго работали над тем, чтобы Украина как можно скорее получила новый пакет военной помощи из Испании. И я очень рад, что новый пакет есть, он уже на пути в Украину, и в ближайшее время наше государство укрепит свою обороноспособность", – сказал Кулеба.

Речь идет о батарее зенитно-ракетного комплекса Aspide и ракетах к ЗРК, четырех системах ПВО Hawk, противотанковых ракетных комплексах, пушках, снарядах к ним и другом военном оборудовании.

Он также отметил, что решение Испании передать Украине системы Hawk стало "сигналом" для других стран начать поиск таких средств ПВО у себя на вооружении и готовить их к передаче Украине. Потому, по словам главы МИД, в Украину придет "еще больше" этих систем.

Кулеба поблагодарил Альбареса за помощь, предоставленную Испанией, и за обучение украинских военнослужащих на вооружении натовского образца.

Военнослужащие ВСУ заканчивают курс обучения работе с NASAMS и "вскоре" эти системы противовоздушной обороны малого-среднего радиуса заступят на службу в Украине, заявлял министр обороны Алексей Резников.

Вчера в США сообщили, что намерены также передать Украине установки для борьбы с беспилотниками VAMPIRE.

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Оксана Житнюк

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