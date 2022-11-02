Главе МИД Испании показали последствия российской агрессии в Макарове: фото

Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес побывал в Макарове, где лично увидел разрушения, нанесенные российской армией в Киевской области. Об этом сообщает глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

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Он показал также министру детский сад "Теремок", который оккупанты расстреляли и уничтожили до основания. Это был единственный инклюзивный садик в общине, отметил Кулеба.

"Я благодарен Испании за четкую позицию и поддержку украинцев. Вместе с министром в Украину приехала испанская группа криминалистов, которая поможет документировать преступления РФ на территории нашей страны. Страна-террорист понесет ответственность за каждое свое преступление", – написал председатель ОВА.

25 марта Макаров был освобожден от оккупантов.

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Вадим Ребрина

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