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Главе МИД Испании показали последствия российской агрессии в Макарове: фото

Цей матеріал також доступний українською
02.11.2022, 16:46
Главе МИД Испании показали последствия российской агрессии в Макарове: фото - Фото
Фото: t.me/OleksiyKuleba

Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес побывал в Макарове, где лично увидел разрушения, нанесенные российской армией в Киевской области. Об этом сообщает глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

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Главе МИД Испании показали последствия российской агрессии в Макарове: фото

Он показал также министру детский сад "Теремок", который оккупанты расстреляли и уничтожили до основания. Это был единственный инклюзивный садик в общине, отметил Кулеба.

Главе МИД Испании показали последствия российской агрессии в Макарове: фото

"Я благодарен Испании за четкую позицию и поддержку украинцев. Вместе с министром в Украину приехала испанская группа криминалистов, которая поможет документировать преступления РФ на территории нашей страны. Страна-террорист понесет ответственность за каждое свое преступление", – написал председатель ОВА.

Главе МИД Испании показали последствия российской агрессии в Макарове: фото

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Вадим Ребрина
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война испания макаров Хосе Мануэль Альбарес
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