Украинские войска освободили Макаров – Генштаб
22.03.2022, 02:19
Разбитая российская техника (фото - Генштаб ВСУ)
Украинские военные освободили Макаров. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
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"Благодаря героическим действиям наших защитников над городом Макаровым поднят государственный флаг Украины, враг отброшен", – говорится в сообщении.
Кроме того, в Николаевской области украинские войска провели контратаки. Российские интервенты отброшены на невыгодные позиции.
В целом в Генштабе отметили, что войска России утратили наступательный потенциал и стягивают из глубин РФ резервы к границам Украины.
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