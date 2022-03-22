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Украинские войска освободили Макаров – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
22.03.2022, 02:19
Украинские войска освободили Макаров – Генштаб - Фото
Разбитая российская техника (фото - Генштаб ВСУ)

Украинские военные освободили Макаров. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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"Благодаря героическим действиям наших защитников над городом Макаровым поднят государственный флаг Украины, враг отброшен", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Николаевской области украинские войска провели контратаки. Российские интервенты отброшены на невыгодные позиции.

В целом в Генштабе отметили, что войска России утратили наступательный потенциал и стягивают из глубин РФ резервы к границам Украины.

Марк Сировой
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макаров киев войска россии война ВСУ
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