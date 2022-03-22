Враг потерял наступательный потенциал, тянет резерв из глубин России: сводка Генштаба

Российские войска утратили наступательный потенциал в Украине и пытаются переместить резервы из глубины России. Украинские войска подняли флаг над Макаровым, говорится в сводке Генштаба за 26-й день полномасштабного вторжения РФ.

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Отмечается, что враг временно удерживает сухопутный коридор с временно оккупированным Крымом и блокирует выход к Азовскому морю. Однако оккупанты утратили наступательный потенциал, продолжают формировать и перемещать резервы из глубин РФ к границам Украины.

Из-за больших потерь в ВС РФ приостановили плановое увольнение офицеров, прапорщиков и сержантов. Также военно-политическое руководство РФ распространяет агрессивную пропаганду, направленную на беларуских военных, о необходимости их вторжения в Украину.

Ситуация по направлениям:

– Полесское. Враг пытался активизировать наступательные действия на нескольких направлениях, но понес потери и успеха не достиг. Войска РФ продолжают воздушную разведку.

– Северское. Активных наступательных действий враг не ведет, продолжает восстанавливать наступательный потенциал путем введения в Украину дополнительных подразделений, в частности батальонно-тактической группы из состава 90-й танковой дивизии.

Оккупанты продолжают обстреливать Чернигов и другие города. Они не бросают попыток наступления на Бровары, но из-за потерь успеха не имеют. Пытаются пополнять запасы и вести разведку.

– Слобожанское. Войска РФ активных наступательных действий не проводят, частично блокируют Сумы и обстреливают Харьков из артиллерии. Оккупанты пытаются восстановить железную дорогу от Валуек до Купянска, чтобы улучшить тыловое обеспечение.

– Донецкое и Луганское. Оккупанты продолжают попытки продвинуться и закрепить, но безуспешно. Украинские силы отбили 13 атак, уничтожили 14 танков, восемь БМП, два МТЛБ, три артиллерийские системы, четыре автомобиля. ПВО поразили две воздушные цели. Потери врага – около 300 человек. Под Мариуполем был уничтожен российский патрульный катер Раптор и комплекс РЭБ Лэер-3.

– Южнобугское. Оккупанты перешли к оборонительным действиям, пытаются восстановить боеспособность и отремонтировать поврежденную технику.

– Николаевское. ВСУ провели контратаку, оккупанты отступили на невыгодные рубежи.

Также сообщается, что благодаря героическим действиям украинских защитников, флаг Украины снова поднят над Макаровым.

В Генштабе отмечают, что российская авиация продолжает разрушать инфраструктуру в Киевской, Черниговской, Харьковской и Донецкой областях. При этом враг активно использует аэродромы в Беларуси. В ГШ ожидают, что армия РФ продолжит наносить ракетно-бомбовые удары и обстреливать критическую инфраструктуру Украины.

Марк Сировой

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