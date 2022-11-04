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Резников: Мы освоили больше оружия Запада, чем некоторые в НАТО. Остались танки и самолеты

Цей матеріал також доступний українською
04.11.2022, 20:12
Резников: Мы освоили больше оружия Запада, чем некоторые в НАТО. Остались танки и самолеты - Фото
Алексей Резников (Фото: EPA)

За время полномасштабной войны украинские военнослужащие освоили больше западного оружия, чем армии некоторых стран НАТО. Остались только танки и самолеты, которые союзники пока не соглашаются передавать Украине, отметил министр обороны Алексей Резников.

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Резников подчеркнул, что во время его назначения на должность министра обороны год назад его главным приоритетом было обеспечение вступления Украины в НАТО де-факто.

"Это уже произошло, если учесть уровень взаимосовместимости нашей армии с армиями стран НАТО. Полномасштабное вторжение России нас не сломило. Напротив – проявило внутреннюю силу. Которая уже уничтожила миф о "второй армии мира". Наши воины овладели больше типов западного оружия, чем некоторые страны Альянса. Остались танки и самолеты. Уверен, что и эту высоту мы скоро возьмем", – заявил министр.

Он подчеркнул, что Украина развивает интегрированную систему противовоздушной и противоракетной обороны, утверждается на суше, в воздухе, на море и в киберпространстве. Украинская армия не только внедряет, но и совершенствует существующие и устанавливает новые военные стандарты, проверенные на поле боя, заявил Резников.

Министр уверен, что любая система коллективной безопасности свободного мира без Украины будет гораздо слабее, и Украина обрела в бою право определять свое будущее и место в мире.

"Впереди еще много испытаний, боли и потерь. Но мы обязательно победим. Мы отстроим и восстановим все, что уничтожили орки. Мы сделаем лучше, чем было. И мы не забудем. Всех павших в бою, всех убитых наших граждан. Не забудем преступления оккупантов. За все, что совершили, убийцы понесут ответственность. За это будут платить поколение потомков этих военных преступников", – заявил министр.

  • Украина давно просит у Германии современные танки Leopard 2 и БМП Marder, но Берлин под разными предлогами отказывает. Об этом запросе Германии напомнил и новый посол Украины в Берлине.
  • 15 сентября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала предоставить Украине вооружение, которое она просит: "Если украинцы говорят, что им нужны танки, нужно их им дать".
  • Резников уверен, что Украина получит от союзников танки Abrams, а также самолеты типа F-15 или F-16 — рассчитывает на лидерство США в этом вопросе.

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Оксана Житнюк
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Алексей Резников война нато самолет танк
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