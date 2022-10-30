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"Люблю немецкую природу, особенно леопардов". Новый посол в Берлине просит танки для ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
30.10.2022, 09:17
Фото: Бундесвер

Если Германия действительно хочет помочь Украине одержать победу в войне против России, она должна быстро передать современные танки. Об этом в интервью Bild сообщил новый украинский посол в Берлине Алексей Макеев.

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По его словам, сейчас действия Германии напоминают "спорткар, который едет по автобану со скоростью 30 километров в час".

"Вместо того, чтобы быстро дать нам то, что действительно помогло бы в борьбе с россиянами, нам неделями объясняют, почему наши требования не могут быть удовлетворены ни при каких обстоятельствах. Так длится несколько недель или месяцев, и в конце концов Германия помогает – но только тогда, когда почти поздно", – сказал Макеев.

Так было с бронетехникой, артиллерией и другим тяжелым вооружением.

Сейчас Украина нуждается в основных боевых танках и дальнобойной артиллерии, чтобы оттеснить россиян, и Макеев рассчитывает на помощь Германии.

"Скажу так: я люблю немецкую дикую природу, особенно леопардов и куниц", – сказал посол, намекая на танки Leopard и БМП Marder (на русском – куница).

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Он добавил, что Украине нужны именно современные танки, а не советское вооружение, передаваемое в рамках круговых схем.

"Есть несколько немецких терминов, которые в Украине почти ругательные. Ostpolitik – один из них, рядом с Realpolitik. И Украинцы потихоньку добавляют к нему Ringtausch – круговой обмен", – подчеркнул он.

  • Украина давно просит у Германии современные танки Leopard 2 и БМП Marder, но Берлин под разными предлогами отказывает.
  • 15 сентября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала предоставить Украине вооружение, которое она просит: "Если украинцы говорят, что им нужны танки, нужно их им дать".

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Андрій Водяний
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