Омбудсмен: Обстрелами ЗАЭС Россия срывает возобновление выработки энергии

Результатом сегодняшних российских обстрелов Запорожской АЭС стали повреждения инфраструктуры станции, которые не позволят запустить два энергоблока. Об этом написал в Telegram уполномоченный по правам человека Верховной Рады Дмитрий Лубинец.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Омбудсмен написал, что "зафиксированы более десяти прилетов на площадку ЗАЭС", и что результатом обстрелов стали повреждения, которые не дают возможности запустить 5-й и 6-й энергоблоки для возобновления производства электроэнергии для нужд Украины.

"Россия продолжает демонстрировать свой "статус" страны-террориста", – подчеркнул Лубинец.

Он призвал международное сообщество жестко отреагировать и заставить Россию вывести с территории станции и из Энергодара всех российских военных, чтобы ЗАЭС вернулась под полный контроль Украины.

Ранее сегодня Энергоатом заявил, что российские военные обстреляли Запорожскую АЭС. Целью обстрела, по мнению компании, было повреждение инфраструктуры, необходимой для генерации электроэнергии энергоблоками №5 и №6.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отреагировал на инцидент, призвав обе стороны как можно быстрее договориться и ввести зону ядерной безопасности и безопасности вокруг ЗАЭС.

15 ноября в результате массированной ракетной атаки РФ Хмельницкая атомная электростанция остановила оба энергоблока, а Ровенская – один из четырех.

В тот же день МАГАТЭ заявило, что в ближайшие недели по просьбе Киева направит миссии на четыре украинские АЭС.

17 ноября совет управляющих МАГАТЭ призвал Россию прекратить любые действия в отношении ядерных объектов Украины.

Читайте также: Создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС идет слишком медленно – глава МАГАТЭ

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.