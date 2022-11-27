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Российские морпехи несут тяжелые потери под Угледаром – британская разведка

Цей матеріал також доступний українською
27.11.2022, 09:42
Российские морпехи несут тяжелые потери под Угледаром – британская разведка - Фото
Артиллерия (Фото: 93-я ОМБр Холодный Яр)

Россия бросила морпехов на Угледарское направление – и они понесли значительные потери. Об этом сообщается в отчете разведки Великобритании.

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В районе Угледара и Павловки шли интенсивные бои в течение двух недель, говорят разведчики. Территория почти не переходила из рук в руки.

По данным британцев, Украина и Россия направили в этот район значительные силы. При этом российские морпехи понесли большие потери.

Российские морпехи несут тяжелые потери под Угледаром – британская разведка

Разведчики прогнозируют, что ожесточенные бои здесь продолжатся. РФ, вероятно, считает, что этот район может стать отправной точкой для продвижения на север и полного захвата Донецкой области. Однако она вряд ли сможет сосредоточить силы для качественного прорыва.

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Марко Сировой
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морпехи Угледар Павловка Донбасс армия рф войска россии война разведка великобритании
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