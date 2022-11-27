Российские морпехи несут тяжелые потери под Угледаром – британская разведка

Россия бросила морпехов на Угледарское направление – и они понесли значительные потери. Об этом сообщается в отчете разведки Великобритании.

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В районе Угледара и Павловки шли интенсивные бои в течение двух недель, говорят разведчики. Территория почти не переходила из рук в руки.

По данным британцев, Украина и Россия направили в этот район значительные силы. При этом российские морпехи понесли большие потери.

Разведчики прогнозируют, что ожесточенные бои здесь продолжатся. РФ, вероятно, считает, что этот район может стать отправной точкой для продвижения на север и полного захвата Донецкой области. Однако она вряд ли сможет сосредоточить силы для качественного прорыва.

Украинские военные за прошедшие сутки уничтожили 600 российских оккупантов.

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Марко Сировой

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