ВСУ за сутки уничтожили 600 оккупантов. Больше всего – на Донбассе
Украинские военные за сутки уничтожили 600 российских оккупантов. Об этом сообщается в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.
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Наибольшие потери армия России понесла на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях. С 24 февраля по 27 ноября оккупанты потеряли:
личного состава ‒ около 87 310 (+600) человек ликвидировано,
танков ‒ 2905 (+4),
боевых бронированных машин ‒ 5856 (+8),
артиллерийских систем ‒ 1897 (+1),
РСЗО ‒ 395 (0),
средств ПВО ‒ 209 (0),
самолетов ‒ 278 (0),
вертолетов ‒ 261 (0),
БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 1555 (1),
крылатых ракет ‒ 531 (0),
кораблей/катеров ‒ 16 (0),
автомобильной техники и автоцистерн ‒ 4412 (+6),
спецтехники ‒ 163 (0).
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