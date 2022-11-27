ВСУ за сутки уничтожили 600 оккупантов. Больше всего – на Донбассе

Украинские военные за сутки уничтожили 600 российских оккупантов. Об этом сообщается в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

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Наибольшие потери армия России понесла на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях. С 24 февраля по 27 ноября оккупанты потеряли:

личного состава ‒ около 87 310 (+600) человек ликвидировано,

танков ‒ 2905 (+4),

боевых бронированных машин ‒ 5856 (+8),

артиллерийских систем ‒ 1897 (+1),

РСЗО ‒ 395 (0),

средств ПВО ‒ 209 (0),

самолетов ‒ 278 (0),

вертолетов ‒ 261 (0),

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 1555 (1),

крылатых ракет ‒ 531 (0),

кораблей/катеров ‒ 16 (0),

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 4412 (+6),

спецтехники ‒ 163 (0).

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Марко Сировой

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