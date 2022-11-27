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ВСУ отчитались об ударах в районе Мелитополя, Россия готовит скрытую мобилизацию – сводка

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27.11.2022, 07:18
ВСУ отчитались об ударах в районе Мелитополя, Россия готовит скрытую мобилизацию – сводка - Фото
Артиллерия (Фото: 93 ОМБр ''Холодный Яр'')

Украинские военные за последние сутки нанесли результативные удары в районе Мелитополя, армия России пытается наступать теперь и на Купянском направлении, а также готовит новую волну скрытой мобилизации. Об этом сообщается в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

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Действия Сил обороны Украины

Подтверждено поражение 25 ноября скоплений сил и техники в районах Мелитополя, Пологов и Михайловки Запорожской области. Оккупанты потеряли 100 ранеными, уничтожено 10 единиц военной техники и два склада боеприпасов.

Мелитополь – один из ключевых транспортных узлов на левом берегу Днепра на юге.

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ВСУ отчитались об ударах в районе Мелитополя, Россия готовит скрытую мобилизацию – сводка

За прошедшие сутки, 26 ноября, отбиты атаки РФ в районах Стельмаховки Луганской области, Белогоровки, Марьинки, Верхнекаменского и Спорного – Донецкой.

Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили два пункта управления, 11 районов скопления сил и техники, а также еще один важный объект.

Действия оккупантов

В РФ и на временно оккупированных территориях продолжается подготовка к очередной волне скрытой мобилизации с 10 декабря.

РФ продолжает перегруппировку для усиления на Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Также оккупанты сосредоточились на наступательных действиях на Купянском направлении.  

ВСУ отчитались об ударах в районе Мелитополя, Россия готовит скрытую мобилизацию – сводка

За прошедшие сутки армия РФ нанесла два ракетных удара по гражданским объектам в Днепре. 38 раз била из РСЗО по украинским позициям и гражданским объектам, в частности в Херсоне.

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Марко Сировой
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