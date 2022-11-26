Армия России нанесла удар по Днепру. Филатов заявил, что инфраструктура не пострадала
Российские оккупанты нанесли удар по Днепру, по предварительным данным, городская инфраструктура не пострадала. Об этом сообщил городской голова Борис Филатов.
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Около 11:35 в городе раздался взрыв, после чего в регионе объявили воздушную тревогу.
Местные паблики сообщали о столбе дыма.
По словам Филатова, по предварительным данным, после прилета, городские коммуникации и инфраструктура не пострадали. Он отметил, что автоматически отключились несколько трансформаторных подстанций.
Аварийные службы уже выехали на место удара. Филатов заявил, что более детальная информация о возможных жертвах и разрушениях будет опубликована военной администрацией.
- 23 ноября РФ нанесла ракетные удары почти по всей Украине, в том числе по Киеву.
- В ряде регионов были перебои с поставками электроэнергии.
- В Киеве ракеты попали минимум в один объект инфраструктуры и двухэтажный жилой дом. Есть погибшие, более 20 пострадавших.
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