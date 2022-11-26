UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Армия России нанесла удар по Днепру. Филатов заявил, что инфраструктура не пострадала

Цей матеріал також доступний українською
26.11.2022, 12:10
Армия России нанесла удар по Днепру. Филатов заявил, что инфраструктура не пострадала - Фото
Борис Филатов (Фото: Днепропетровская ОВА)

Российские оккупанты нанесли удар по Днепру, по предварительным данным, городская инфраструктура не пострадала. Об этом сообщил городской голова Борис Филатов.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Около 11:35 в городе раздался взрыв, после чего в регионе объявили воздушную тревогу.

Местные паблики сообщали о столбе дыма.

По словам Филатова, по предварительным данным, после прилета, городские коммуникации и инфраструктура не пострадали. Он отметил, что автоматически отключились несколько трансформаторных подстанций.

Аварийные службы уже выехали на место удара. Филатов заявил, что более детальная информация о возможных жертвах и разрушениях будет опубликована военной администрацией. 

Читайте также: Разведка: Россия может устроить следующий массированный удар по Украине через неделю

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ракетные удары война днепр борис филатов
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 