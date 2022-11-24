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Разведка: Россия может устроить следующий массированный удар по Украине через неделю

Цей матеріал також доступний українською
24.11.2022, 12:09
Разведка: Россия может устроить следующий массированный удар по Украине через неделю - Фото
Стратегический бомбардировщик Ту-95 (Фото: сайт оккупантов)

Российские оккупанты могут устроить следующий массированный ракетный удар по Украине примерно через неделю. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

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По его словам, россияне пытаются реализовать террористический план, чтобы погрузить Украину в темноту и принудить к переговорам на условиях Кремля.

Он отметил, что у противника не получится достигнуть своих целей.

Юсов заявил, что периодичность обстрелов может составлять примерно неделю, которая необходима для подготовки следующего массированного удара. 

"Украина в свою очередь готовится к более эффективной работе противовоздушной обороны, Россия, без сомнения, будет продолжать удары. Враг вооружен, а поэтому ракетный террор может продолжаться", — резюмировал он.

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Дмитро Гриниченко
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ракетные удары война разведка андрей юсов
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