Разведка: Россия может устроить следующий массированный удар по Украине через неделю

Российские оккупанты могут устроить следующий массированный ракетный удар по Украине примерно через неделю. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

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По его словам, россияне пытаются реализовать террористический план, чтобы погрузить Украину в темноту и принудить к переговорам на условиях Кремля.

Он отметил, что у противника не получится достигнуть своих целей.

Юсов заявил, что периодичность обстрелов может составлять примерно неделю, которая необходима для подготовки следующего массированного удара.

"Украина в свою очередь готовится к более эффективной работе противовоздушной обороны, Россия, без сомнения, будет продолжать удары. Враг вооружен, а поэтому ракетный террор может продолжаться", — резюмировал он.

23 ноября РФ нанесла ракетные удары почти по всей Украине, в том числе по Киеву.

В ряде регионов были перебои с поставками электроэнергии.

В Киеве ракеты попали минимум в один объект инфраструктуры и двухэтажный жилой дом. Есть погибшие, более 20 пострадавших.

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Дмитро Гриниченко

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