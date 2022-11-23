Ракетная атака на Киев. Слышны звуки взрывов, Кличко сообщает о попадании в инфраструктуру

В Киеве после сообщения о воздушной тревоге раздалось несколько взрывов. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о попадании в инфраструктурный объект.

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"Попадание в один из инфраструктурных объектов столицы. Оставайтесь в укрытиях! Воздушная тревога продолжается", – написал он.

В Киевской городской военной администрации сообщают, что враг наносит ракетные удары по критической инфраструктуре столицы.

В Киеве введены экстренные отключения электроэнергии.

В 14:23 Кличко сообщил о еще нескольких взрывах в разных районах столицы. Спасатели и медики следуют на места.

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Вадим Ребрина

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