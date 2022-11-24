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Небензя в ООН обвинил в жертвах и разрушениях ПВО Украины. Кислица: Его место в аду вечно

Цей матеріал також доступний українською
24.11.2022, 11:13
Небензя в ООН обвинил в жертвах и разрушениях ПВО Украины. Кислица: Его место в аду вечно - Фото
Сергей Кислица (Фото: EPA)

Посол России в ООН Василий Небензя заявил, что причина жертв и разрушений в украинских городах — это не ракетные удары оккупантов, а работа противовоздушной обороны. Постоянный представитель Украины Сергей Кислица заявил, что российскому "дипломату" обеспечено "вечное место в аду".

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На заседании Совбеза ООН, которое было созвано из-за массированного ракетного удара России по Украине 23 ноября, Небензя сказал, что жилые дома в городах разрушают ракеты ПВО.

Он заявил, что "сбившиеся с курса" ракеты ПВО или их обломки попадают в объекты, которые Россия "не собиралась поражать". 

Высказывания посла страны-оккупанта прокомментировал Кислица, который заявил, что слушать посланника российского диктатора Владимира Путина в Совбезе ООН — это одно из "самых ужасных" его обязанностей. 

"Даже зная, что его место в аду вечно, сегодняшний теракт Путина в Украине не оставляет мне никаких дипломатических вариантов. В аду будет "плач и скрежет зубов", но не покаяние", — написал дипломат.

Читайте также: Украина ожидает от мира реакцию на российский террор – Зеленский на Совбезе ООН 

Дмитро Гриниченко
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Сергей Кислица ракетные удары Василий Небензя ООН война
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