Небензя в ООН обвинил в жертвах и разрушениях ПВО Украины. Кислица: Его место в аду вечно

Посол России в ООН Василий Небензя заявил, что причина жертв и разрушений в украинских городах — это не ракетные удары оккупантов, а работа противовоздушной обороны. Постоянный представитель Украины Сергей Кислица заявил, что российскому "дипломату" обеспечено "вечное место в аду".

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На заседании Совбеза ООН, которое было созвано из-за массированного ракетного удара России по Украине 23 ноября, Небензя сказал, что жилые дома в городах разрушают ракеты ПВО.

Он заявил, что "сбившиеся с курса" ракеты ПВО или их обломки попадают в объекты, которые Россия "не собиралась поражать".

Высказывания посла страны-оккупанта прокомментировал Кислица, который заявил, что слушать посланника российского диктатора Владимира Путина в Совбезе ООН — это одно из "самых ужасных" его обязанностей.

"Даже зная, что его место в аду вечно, сегодняшний теракт Путина в Украине не оставляет мне никаких дипломатических вариантов. В аду будет "плач и скрежет зубов", но не покаяние", — написал дипломат.

23 ноября РФ нанесла ракетные удары почти по всей Украине, в том числе по Киеву.

В ряде регионов были перебои с поставками электроэнергии.

В Киеве ракеты попали минимум в один объект инфраструктуры и двухэтажный жилой дом. Есть погибшие, более 20 пострадавших.

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Дмитро Гриниченко

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