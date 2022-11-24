Украина ожидает от мира реакцию на российский террор – Зеленский на Совбезе ООН

Украина ожидает, что мировое сообщество решительно отреагирует на российский террор. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи перед участниками заседания Совета Безопасности ООН.

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Президент сказал, что необходима реакция всех стран, которые поддерживают Устав ООН, на ракетные удары России по гражданским объектам.

Он напомнил, что на следующий день после того, как на саммите G20 были озвучены десять пунктов мирного плана Украины, Россия ответила "формулой террора" - на каждый из этих пунктов она запустила по Украине по десять ракет.

О новых ракетных ударах Зеленский заявил, что Россия практикует энергетический терроризм против гражданского населения, что является полным аналогом применения оружия массового поражения.

"Когда на улице минусовая температура, а десятки миллионов людей в результате попаданий российских ракет по энергообъектам остаются без электричества, тепла и воды, это очевидное преступление против человечности", – сказал он.

Зеленский напомнил, что именно поэтому Украина обращается к партнерам за помощью в защите ее неба, и благодарна всем, кто уже оказывает такую помощь.

Он потребовал, чтобы Совет Безопасности дал четкую оценку действиям государства-террориста в соответствии с Уставом ООН и предложил принять ​​резолюцию об осуждении любых форм энергетического терроризма.

Зеленский также заявил, что "государство-террорист не должно участвовать в каких-либо голосованиях по вопросам, касающихся его агрессии", потому что это дает ему возможность "блокировать любую попытку Совбеза ООН выполнить свой мандат".



"Это нонсенс – сохранять право вето у того, кто ведет преступную войну. Мир не должен быть заложником одного международного террориста", – сказал президент.

23 ноября РФ нанесла ракетные удары почти по всей Украине, в том числе по Киеву. В ряде регионов – перебои с поставками электроэнергии.

В Киеве ракеты попали минимум в один объект инфраструктуры и двухэтажный жилой дом. Есть погибшие, более 20 пострадавших.

Сергій Бережний

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