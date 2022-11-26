UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В России устают поддерживать оккупантов, в Луганской области ими "переполнены морги" – ГШ

Цей матеріал також доступний українською
26.11.2022, 08:08
В России устают поддерживать оккупантов, в Луганской области ими
РСЗО БМ-21 ''Град'' Вооруженных Сил Украины (фото — 93 бригада)

В подразделениях российских оккупантов в Луганской области – большие потери, подтверждены также случаи точечного поражение позиций врага на юге. Тем временем в РФ отмечаются проблемы с набором в армию мобилизованных, говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ за 25 ноября.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По данным военных, на временно захваченной РФ территории Луганской области "увеличилось количество гражданских больниц, используемых врагом для лечения исключительно российских военных". Для гражданских лиц медуслуги там все менее доступны.

"Больницы населенных пунктов Красный Луч, Антрацит и Лутугино переполнены ранеными оккупантами, а морги – телами мертвых захватчиков", – отметили в Генштабе.

Также подтверждены потери ВС РФ за 24 ноября в Запорожской области. Во временно оккупированном Мелитополе уничтожен склад боеприпасов – там ранены около 50 оккупантов. Два склада были уничтожены в Васильевском районе: здесь раненых – около 130 и уничтожено семь единиц военной техники. Сколько врага ликвидировано, уточняется.

Читайте также: Кулеба говорит, что ВСУ тайно помогают те страны, которые публично против этого

По данным Генштаба, в Москве "начали получать доклады" о реальном положении дел проведенной мобилизации и выполнении плана осеннего призыва на военную службу. Например, военнослужащие Калининградской области РФ уже не выполняют планы осеннего призыва на "срочку" из-за уклонения призывников.

Кроме того, по-прежнему не решен вопрос материально-технического обеспечения мобилизованных россиян. В Костромской области РФ, к примеру, через соцсети призывают людей плести масксети, нести теплую одежду, карематы, спальники и другие вещи.

"Несмотря на меры пропаганды, наблюдается некоторый спад материальной поддержки российских захватчиков со стороны гражданского населения", – подчеркнули в Генштабе.

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война луганская область оккупанты запорожская область потери сводка генштаб 24 ноября
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 