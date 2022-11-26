В России устают поддерживать оккупантов, в Луганской области ими "переполнены морги" – ГШ

В подразделениях российских оккупантов в Луганской области – большие потери, подтверждены также случаи точечного поражение позиций врага на юге. Тем временем в РФ отмечаются проблемы с набором в армию мобилизованных, говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ за 25 ноября.

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По данным военных, на временно захваченной РФ территории Луганской области "увеличилось количество гражданских больниц, используемых врагом для лечения исключительно российских военных". Для гражданских лиц медуслуги там все менее доступны.

"Больницы населенных пунктов Красный Луч, Антрацит и Лутугино переполнены ранеными оккупантами, а морги – телами мертвых захватчиков", – отметили в Генштабе.

Также подтверждены потери ВС РФ за 24 ноября в Запорожской области. Во временно оккупированном Мелитополе уничтожен склад боеприпасов – там ранены около 50 оккупантов. Два склада были уничтожены в Васильевском районе: здесь раненых – около 130 и уничтожено семь единиц военной техники. Сколько врага ликвидировано, уточняется.

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По данным Генштаба, в Москве "начали получать доклады" о реальном положении дел проведенной мобилизации и выполнении плана осеннего призыва на военную службу. Например, военнослужащие Калининградской области РФ уже не выполняют планы осеннего призыва на "срочку" из-за уклонения призывников.

Кроме того, по-прежнему не решен вопрос материально-технического обеспечения мобилизованных россиян. В Костромской области РФ, к примеру, через соцсети призывают людей плести масксети, нести теплую одежду, карематы, спальники и другие вещи.

"Несмотря на меры пропаганды, наблюдается некоторый спад материальной поддержки российских захватчиков со стороны гражданского населения", – подчеркнули в Генштабе.

Євген Пилипенко

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