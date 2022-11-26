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Оккупационная армия России усиливает группировки на трех направлениях фронта – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
26.11.2022, 07:37
Оккупационная армия России усиливает группировки на трех направлениях фронта – Генштаб - Фото
Уничтоженные в Украине российские оккупанты (скриншот)

Оккупационная армия России продолжает перегруппировывать войска для усиления группировок на Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях фронта в Украине. Об этом сообщил утром 26 ноября Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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Основные усилия в наступлении враг сосредотачивает, как и прежде, на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Открыть в новой вкладке видео 18+ над позициями оккупантов.

Между тем, на Новопавловском, Запорожском, Купянском и Лиманском направлениях российские захватчики ведут активные оборонительные действия, отметили в Генштабе.

На Криворожском и Херсонском направлениях противник укрепляет позиции по береговой линии Днепра и в глубине обороны, совершенствует снабжение передовых подразделений – и при этом не прекращает наносить артиллерийские удары по позициям ВСУ и населенным пунктам на правом берегу.

На Слобожанском направлении враг продолжает бить из артиллерии по приграничным поселкам.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях (Беларусь) обстановка без существенных изменений – формирования ударных соединений врага не наблюдается.

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Євген Пилипенко
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