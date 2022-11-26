Китаю прямо говорят: Россия ведет геноцид украинцев, где ваша реакция. Пекин: Мы за диалог

Когда спикера Министерства иностранных дел КНР спросили на брифинге, окажет ли Китай помощь Украине в восстановлении после разрушений, или призовет российского диктатора Владимира Путина перестать уничтожать гражданскую инфраструктуру, дипломат Мао Нин заявила, что "принципиальный выход" для "украинского вопроса" – переговоры с Россией.

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Журналист Reuters напомнил ей, что по всей Украине десятки миллионов людей в зимних условиях живут без электричества и отопления из-за военных преступлений страны-террориста РФ – ракетных ударов по энергосистеме, и спросил – а что Китай, где его реакция?

Представитель МИД КНР ответила традиционно: "Позиция Китая по украинскому вопросу последовательна и ясна".

"Мы всегда серьезно относимся к гуманитарной ситуации в Украине и считаем, что неотложным приоритетом является скорейшая деэскалация напряженности путем диалога и переговоров. Это принципиальный выход для украинского вопроса", – заявила она.

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Спикер китайского ведомства добавила – "надеемся, что международное сообщество сыграет конструктивную роль в ослаблении напряженности и поиске политического решения кризиса, что и делает Китай".

Китай принципиально не называет крупнейшую войну в Европе за много десятилетий войной, а использует термин "украинский кризис", созвучный с пропагандой России. Официальный Пекин не осудил ни агрессию РФ, ни одно из многочисленных военных преступлений ее армии: все это в позиции государства и информационном пространстве КНР просто игнорируют. Иногда спикеры КНР обвиняют в начале российской войны на уничтожение Украины и ее народа США и НАТО – то есть, делают то, что и Москва. Между тем, по известной информации, Китай не оказывает РФ военную помощь в этой войне.

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Євген Пилипенко

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