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То, какими будут отношения с Китаем, ознаменует историю этого столетия – спикер Борреля

Цей матеріал також доступний українською
23.11.2022, 10:53
То, какими будут отношения с Китаем, ознаменует историю этого столетия – спикер Борреля - Фото
Набила Массрали (скриншот)

Глобальные проблемы не решить без сотрудничества ЕС-КНР, но нужно сделать так, "чтобы зависимости не превратились в уязвимые места, как наша энергозависимость Европы от России". Об этом сказала в Европарламенте спикер верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Набила Массрали, заявив, что "то, какими будут отношения с Китаем, ознаменует историю этого столетия".

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По ее словам, их "невозможно описать одним предложением", они "и далее будут многогранными и многоликими", отметила она.

"Когда между Европой и Китаем ежедневно проходит $2 млрд, наши отношения важны", – указала Массрали, а относительно того, что в Европарламенте нет единства мнений о Китае-ЕС, сказала, что "это нормально".

По словам спикера главного дипломата ЕС Жозепа Борреля, нужно работать "над тем, чтобы эти отношения не наносили ущерба нашим принципам и ценностям, правам человека и демократиям".  

"То, какими будут отношения с Китаем, ознаменует историю этого столетия. Потому что мы установили с Китаем такие важные деловые отношения <...> что не можем думать, что выстроим будущее, не принимая во внимание огромную силу этой страны. У нас сложные отношения, которые иногда трудно принять некоторым, кто предпочел бы более одномерное направление", – сказала она.

Читайте также: Боррель: Если Путин атакует Украину ядерным оружием, его армия будет уничтожена

Євген Пилипенко
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Китай геополитика конкуренция отношения Жозеп Боррель Набила Массрали
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