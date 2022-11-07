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Боррель: Зависимость ЕС от Китая по некоторым направлениям больше, чем от российского газа

Цей матеріал також доступний українською
07.11.2022, 22:20
Боррель: Зависимость ЕС от Китая по некоторым направлениям больше, чем от российского газа - Фото
Фото: twitter.com / JosepBorrellF

Зависимость Европейского Союза от Китая по определенным направлениям больше, чем от российского газа. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своем блоге на сайте Евросоюза.

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"Китай для ЕС остается одновременно ключевым экономическим партнером, конкурентом в целом и системным соперником. Соперничество и конкуренция становятся все более заметными", – заявил он.

Боррель отметил, что Китай играет принципиальную роль во многих европейских цепочках поставок, и "зависимость в рамках стратегии перехода на экологически чистое производство от Китая сейчас больше, чем зависимость от ископаемого топлива из России".

На Китай приходится 90% потребностей Евросоюза в магнии, 90% потребностей в редкоземельных металлах и 80% используемых в ЕС солнечных панелей.

"Нам нужно работать над уменьшением этой чрезмерной зависимости, устранением уязвимостей и усилением нашей устойчивости. Мы будем продолжать сотрудничать с нашими партнерами по Китаю, в частности через G7", – сообщил главный дипломат ЕС по итогам встречи министров стран G7.

Читайте также: ЕС меняет отношение к Китаю. Теперь будет рассматривать его как соперника – СМИ

Андрій Водяний
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Китай евросоюз Жозеп Боррель
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