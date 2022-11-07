Боррель: Зависимость ЕС от Китая по некоторым направлениям больше, чем от российского газа

Зависимость Европейского Союза от Китая по определенным направлениям больше, чем от российского газа. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своем блоге на сайте Евросоюза.

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"Китай для ЕС остается одновременно ключевым экономическим партнером, конкурентом в целом и системным соперником. Соперничество и конкуренция становятся все более заметными", – заявил он.

Боррель отметил, что Китай играет принципиальную роль во многих европейских цепочках поставок, и "зависимость в рамках стратегии перехода на экологически чистое производство от Китая сейчас больше, чем зависимость от ископаемого топлива из России".

На Китай приходится 90% потребностей Евросоюза в магнии, 90% потребностей в редкоземельных металлах и 80% используемых в ЕС солнечных панелей.

"Нам нужно работать над уменьшением этой чрезмерной зависимости, устранением уязвимостей и усилением нашей устойчивости. Мы будем продолжать сотрудничать с нашими партнерами по Китаю, в частности через G7", – сообщил главный дипломат ЕС по итогам встречи министров стран G7.

В этом же блоге Боррель заявил, что Путин намерен уничтожить Украину, потому что не смог ее завоевать.

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Андрій Водяний

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