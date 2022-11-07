Боррель: Поскольку Путину не удалось завоевать Украину, очевидно, он намерен ее уничтожить
Российскому диктатору Владимиру Путину не удалось завоевать Украину, потому, очевидно, он решил попытаться ее уничтожить. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своем блоге на сайте Евросоюза.
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Боррель написал о встрече министров иностранных дел стран Большой семерки, которая состоялась на прошлой неделе.
Он отметил, что прошло почти девять месяцев с тех пор, как Путин начал свою незаконную агрессию. На встрече обсуждалась эскалация со стороны РФ, в том числе ее удары ракетами и беспилотниками по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре, в частности по объектам энергетики и водоснабжения.
"Поскольку Путину не удалось завоевать Украину, очевидно, что теперь он намерен терроризировать украинское население и уничтожить страну", – заявил Боррель.
Он анонсировал увеличение гуманитарной помощи со стороны ЕС, которая стала еще более актуальной с приближением зимы.
Поддержание экономики Украины на плаву остается ключевой задачей, подчеркнул Боррель, и напомнил, что ЕС готов выделять Украине 1,5 млрд евро в месяц (общий пакет – до 18 млрд евро), чтобы значительно покрыть потребности Украины в финансировании на 2023 год.
- В октябре Россия начала наносить прицельные массированные удары по объектам энергетики в Украине. Один из самых больших произошел 31 октября.
- После этих обстрелов в Украине начались веерные отключения электроэнергии.
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