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Боррель: Поскольку Путину не удалось завоевать Украину, очевидно, он намерен ее уничтожить

Цей матеріал також доступний українською
07.11.2022, 19:22
Боррель: Поскольку Путину не удалось завоевать Украину, очевидно, он намерен ее уничтожить - Фото
Жозеп Боррель (фото - ЕРА)

Российскому диктатору Владимиру Путину не удалось завоевать Украину, потому, очевидно, он решил попытаться ее уничтожить. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своем блоге на сайте Евросоюза.

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Боррель написал о встрече министров иностранных дел стран Большой семерки, которая состоялась на прошлой неделе.

Он отметил, что прошло почти девять месяцев с тех пор, как Путин начал свою незаконную агрессию. На встрече обсуждалась эскалация со стороны РФ, в том числе ее удары ракетами и беспилотниками по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре, в частности по объектам энергетики и водоснабжения.

"Поскольку Путину не удалось завоевать Украину, очевидно, что теперь он намерен терроризировать украинское население и уничтожить страну", – заявил Боррель.

Он анонсировал увеличение гуманитарной помощи со стороны ЕС, которая стала еще более актуальной с приближением зимы. 

Поддержание экономики Украины на плаву остается ключевой задачей, подчеркнул Боррель, и напомнил, что ЕС готов выделять Украине 1,5 млрд евро в месяц (общий пакет – до 18 млрд евро), чтобы значительно покрыть потребности Украины в финансировании на 2023 год.

  • В октябре Россия начала наносить прицельные массированные удары по объектам энергетики в Украине. Один из самых больших произошел 31 октября.
  • После этих обстрелов в Украине начались веерные отключения электроэнергии.
Оксана Житнюк
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война владимир путин евросоюз террор Жозеп Боррель
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