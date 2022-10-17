ЕС меняет отношение к Китаю. Теперь будет рассматривать его как соперника – СМИ
ЕС должен рассматривать Китай в первую очередь как конкурента с ограниченными сферами потенциального взаимодействия, а не партнера. Об этом говорится в неофициальном документе дипломатической службы ЕС, разосланном государствам-членам, сообщает EURACTIV.
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Документ ясно дает понять, что Китай стал еще более сильным глобальным конкурентом для ЕС, США и других партнеров-единомышленников.
"Поэтому важно оценить, как лучше всего реагировать на текущие и прогнозируемые вызовы", — говорится в нем. Дипломатическая служба ЕС считает, что эти вызовы, вероятно, увеличат расхождения между позициями Евросоюза и Китая.
Рекомендация прозвучала перед встречей министров иностранных дел стран ЕС 17 октября, на которой, как ожидается, обсудят пересмотр стратегии блока в отношении Пекина.
"Документ рисует мрачную картину отношений между ЕС и Китаем с 2019 года, когда блок озвучил свою стратегию в отношении Пекина, за которой последовали торговые споры и санкции", – пишет издание.
Помимо оценки того, что определения "партнер-конкурент-системный соперник" могут быть устаревшими, в документе перечислены области ограниченного потенциального сотрудничества с Китаем, которые суммированы в одном абзаце. К ним относятся продовольственная безопасность, изменение климата, гуманитарная помощь, снижение риска бедствий и здравоохранение.
"Мы были немного больше сосредоточены на партнерской части, теперь мы должны больше сосредоточиться на части соперничества", — сказал изданию один из дипломатов ЕС.
Это представляет собой значительное изменение тона по сравнению с существующей политикой, согласно которой Китай называется "стратегическим партнером ЕС в решении глобальных и международных проблем", пишет издание со ссылкой на слова нескольких дипломатов.
В то же время дипломатическая служба ЕС советует ЕС "активизировать свои усилия по уменьшению уязвимостей" в области технологий, морской и космической безопасности, инноваций и борьбы с дезинформацией.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что позиция Китая по поводу войны выгоднее Украине, чем России.
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- Относительно псевдореферендумов МИД Китая говорил, что "все страны заслуживают уважения их территориальной целостности".
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