Китай считает, что обстрелы Украины "вызывают тревогу". Призывают "устранить разногласия"
11.10.2022, 14:56
Мао Нин (Фото: МИД Китая)
В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что массированные ракетные обстрелы Украины оккупантами "вызывают тревогу" и призвали к "диалогу". Об этом на брифинге сообщила спикер МИД КНР Мао Нин.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По ее словам, "текущие события вызывают тревогу", а Китай призывает "соответствующие стороны найти надлежащие способы устранения разногласий посредством диалога и консультаций".
Она отметила, что КНР готова работать с международным сообществом и "продолжать играть конструктивную роль в усилиях по деэскалации".
- Ранее в Китае и Индии призвали к деэскалации войны России против Украины после массированных ракетных ударов оккупантов по критической инфраструктуре.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что позиция Китая по поводу войны больше выгодна Украине, чем России.
- МИД Китая о фейковых референдумах оккупантов в Украине – "все страны заслуживают уважения их территориальной целостности".
Читайте также: Зеленский хочет, чтобы Китай "играл большую роль" в окончании войны. Призвал влиять на РФ
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев • Eurosales
Менеджер з продажу рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии