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Китай считает, что обстрелы Украины "вызывают тревогу". Призывают "устранить разногласия"

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2022, 14:56
Китай считает, что обстрелы Украины
Мао Нин (Фото: МИД Китая)

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что массированные ракетные обстрелы Украины оккупантами "вызывают тревогу" и призвали к "диалогу". Об этом на брифинге сообщила спикер МИД КНР Мао Нин. 

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По ее словам, "текущие события вызывают тревогу", а Китай призывает "соответствующие стороны найти надлежащие способы устранения разногласий посредством диалога и консультаций".

Она отметила, что КНР готова работать с международным сообществом и "продолжать играть конструктивную роль в усилиях по деэскалации".

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Дмитро Гриниченко
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Россия Китай Украина война
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