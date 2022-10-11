Китай считает, что обстрелы Украины "вызывают тревогу". Призывают "устранить разногласия"

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что массированные ракетные обстрелы Украины оккупантами "вызывают тревогу" и призвали к "диалогу". Об этом на брифинге сообщила спикер МИД КНР Мао Нин.

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По ее словам, "текущие события вызывают тревогу", а Китай призывает "соответствующие стороны найти надлежащие способы устранения разногласий посредством диалога и консультаций".

Она отметила, что КНР готова работать с международным сообществом и "продолжать играть конструктивную роль в усилиях по деэскалации".

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Дмитро Гриниченко

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