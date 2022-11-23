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Европарламент признал Россию государством-спонсором терроризма

Цей матеріал також доступний українською
23.11.2022, 13:13
Европарламент признал Россию государством-спонсором терроризма - Фото
Голосование в Европарламенте (фото - пресс-служба ЕП)

23 ноября Европейский парламент проголосовал за резолюцию, в которой Россия объявлена государством-спонсором терроризма за ее полномасштабную войну против Украины и военные преступления, совершенные в Украине за последние девять месяцев. Голосование состоялось около полудня.

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17 ноября после четырех часов дискуссий был согласован текст резолюции.

"Европарламент решительно осуждает военные преступления и акты террора против гражданского населения, совершенные РФ и ее приспешниками для достижения разрушительных политических целей в Украине и на территории других стран, и признает Россию государством-спонсором терроризма и государством, использующим террористические методы", – говорится в тексте.

Это сделано "в попытке подготовить почву для привлечения президента Путина и его правительства к ответственности перед международным трибуналом", говорится в пресс-релизе, предварявшем голосование.

Евродепутаты указали, что их резолюция – реакция еще на апрельский призыв президента Владимира Зеленского признать РФ государством-спонсором терроризма.

Президент Зеленский приветствовал решение Европарламента: "Россию необходимо изолировать на всех уровнях и привлечь к ответственности, чтобы положить конец ее многолетней политике терроризма в Украине и мире".

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Deutsche Welle пишет, что эта резолюция якобы "не будет иметь юридических последствий", в том числе и потому, что Европарламент "имеет ограниченное влияние на вопросы внешней политики ЕС".

По словам еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон, сейчас в ЕС нет правовой базы для признания третьей страны государством-спонсором терроризма.

Посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов, реагируя на это, сказал в октябре, что официальный Киев "не принимает аргументы, что подобной практики или законодательства не существует; нужно… создать для этого соответствующую основу".

Читайте колонку: Шантаж, нищета и жажда крови: почему Россию следует признать государством-террористом

Євген Пилипенко
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