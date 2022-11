Европарламент признал Россию государством-спонсором терроризма

23 ноября Европейский парламент проголосовал за резолюцию, в которой Россия объявлена государством-спонсором терроризма за ее полномасштабную войну против Украины и военные преступления, совершенные в Украине за последние девять месяцев. Голосование состоялось около полудня.

17 ноября после четырех часов дискуссий был согласован текст резолюции.

"Европарламент решительно осуждает военные преступления и акты террора против гражданского населения, совершенные РФ и ее приспешниками для достижения разрушительных политических целей в Украине и на территории других стран, и признает Россию государством-спонсором терроризма и государством, использующим террористические методы", – говорится в тексте.

Это сделано "в попытке подготовить почву для привлечения президента Путина и его правительства к ответственности перед международным трибуналом", говорится в пресс-релизе, предварявшем голосование.

#Breaking



The European Parliament just adopted a resolution on recognising Russia as a state sponsor of terrorism.



MEPs call on the EU and its Member States to develop an EU legal framework which will sanction the Russian regime.



Read our thread #EPlenary pic.twitter.com/EvtX1OQVZp