Европарламент признал Россию государством-спонсором терроризма

23 ноября Европейский парламент проголосовал за резолюцию, в которой Россия объявлена государством-спонсором терроризма за ее полномасштабную войну против Украины и военные преступления, совершенные в Украине за последние девять месяцев. Голосование состоялось около полудня.

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17 ноября после четырех часов дискуссий был согласован текст резолюции.

"Европарламент решительно осуждает военные преступления и акты террора против гражданского населения, совершенные РФ и ее приспешниками для достижения разрушительных политических целей в Украине и на территории других стран, и признает Россию государством-спонсором терроризма и государством, использующим террористические методы", – говорится в тексте.

Это сделано "в попытке подготовить почву для привлечения президента Путина и его правительства к ответственности перед международным трибуналом", говорится в пресс-релизе, предварявшем голосование.

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The European Parliament just adopted a resolution on recognising Russia as a state sponsor of terrorism.



MEPs call on the EU and its Member States to develop an EU legal framework which will sanction the Russian regime.



Read our thread #EPlenary pic.twitter.com/EvtX1OQVZp — EPP Group (@EPPGroup) November 23, 2022

Евродепутаты указали, что их резолюция – реакция еще на апрельский призыв президента Владимира Зеленского признать РФ государством-спонсором терроризма.

Президент Зеленский приветствовал решение Европарламента: "Россию необходимо изолировать на всех уровнях и привлечь к ответственности, чтобы положить конец ее многолетней политике терроризма в Украине и мире".

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Deutsche Welle пишет, что эта резолюция якобы "не будет иметь юридических последствий", в том числе и потому, что Европарламент "имеет ограниченное влияние на вопросы внешней политики ЕС".

По словам еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон, сейчас в ЕС нет правовой базы для признания третьей страны государством-спонсором терроризма.

Посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов, реагируя на это, сказал в октябре, что официальный Киев "не принимает аргументы, что подобной практики или законодательства не существует; нужно… создать для этого соответствующую основу".

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Євген Пилипенко

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