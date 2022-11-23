Европарламент признал Россию государством-спонсором терроризма
23 ноября Европейский парламент проголосовал за резолюцию, в которой Россия объявлена государством-спонсором терроризма за ее полномасштабную войну против Украины и военные преступления, совершенные в Украине за последние девять месяцев. Голосование состоялось около полудня.
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17 ноября после четырех часов дискуссий был согласован текст резолюции.
"Европарламент решительно осуждает военные преступления и акты террора против гражданского населения, совершенные РФ и ее приспешниками для достижения разрушительных политических целей в Украине и на территории других стран, и признает Россию государством-спонсором терроризма и государством, использующим террористические методы", – говорится в тексте.
Это сделано "в попытке подготовить почву для привлечения президента Путина и его правительства к ответственности перед международным трибуналом", говорится в пресс-релизе, предварявшем голосование.
#Breaking— EPP Group (@EPPGroup) November 23, 2022
The European Parliament just adopted a resolution on recognising Russia as a state sponsor of terrorism.
MEPs call on the EU and its Member States to develop an EU legal framework which will sanction the Russian regime.
Read our thread #EPlenary pic.twitter.com/EvtX1OQVZp
Евродепутаты указали, что их резолюция – реакция еще на апрельский призыв президента Владимира Зеленского признать РФ государством-спонсором терроризма.
Президент Зеленский приветствовал решение Европарламента: "Россию необходимо изолировать на всех уровнях и привлечь к ответственности, чтобы положить конец ее многолетней политике терроризма в Украине и мире".
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Deutsche Welle пишет, что эта резолюция якобы "не будет иметь юридических последствий", в том числе и потому, что Европарламент "имеет ограниченное влияние на вопросы внешней политики ЕС".
По словам еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон, сейчас в ЕС нет правовой базы для признания третьей страны государством-спонсором терроризма.
Посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов, реагируя на это, сказал в октябре, что официальный Киев "не принимает аргументы, что подобной практики или законодательства не существует; нужно… создать для этого соответствующую основу".
- 13 октября 2022 года ПАСЕ проголосовала за резолюцию, где режим в РФ назван террористическим.
- По состоянию на конец ноября парламенты Польши, Чехии, Латвии, Литвы и Эстонии сделали то же.
- Несмотря на призывы, в том числе Сената, Белый дом избегает применения к РФ такого термина, потому что это якобы "не лучший способ" привлечь Кремль к ответственности.
- Глава МИД Кулеба не сдается – говорит, мы и раньше слышали "нет". Ранее он объяснил, что даст признание России спонсором терроризма.
- В списке США стран-спонсоров терроризма – Сирия, Иран, Куба и КНДР.
- В Европарламенте хотят, чтобы кремлевскую ЧВК Вагнера признали террористической организацией.
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