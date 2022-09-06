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Байден не хочет признавать Россию спонсором терроризма – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
06.09.2022, 07:39
Байден не хочет признавать Россию спонсором терроризма – Reuters - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

Президент США Джо Байден против признания России страной-спонсором терроризма. Об этом он заявил при возвращении в Белый дом, передает в Twitter корреспондент Reuters Джефф Мейсон. 

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Его спросили, должна ли Россия получить такой статус. "Нет", – ответил Байден.

Включение страны в список спонсоров терроризма в США влечет наложение четырех категорий санкций: ограничения на иностранную помощь США, запрет на экспорт и продажу продукции оборонного назначения, контроль за экспортом товаров двойного назначения, различные финансовые и другие ограничения.

Спонсорами терроризма признает госсекретарь США. Сейчас в списке  – четыре страны: Куба, КНДР, Сирия, Иран.

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Марко Сировой
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