Байден не хочет признавать Россию спонсором терроризма – Reuters

Президент США Джо Байден против признания России страной-спонсором терроризма. Об этом он заявил при возвращении в Белый дом, передает в Twitter корреспондент Reuters Джефф Мейсон.

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Его спросили, должна ли Россия получить такой статус. "Нет", – ответил Байден.

Включение страны в список спонсоров терроризма в США влечет наложение четырех категорий санкций: ограничения на иностранную помощь США, запрет на экспорт и продажу продукции оборонного назначения, контроль за экспортом товаров двойного назначения, различные финансовые и другие ограничения.

Спонсорами терроризма признает госсекретарь США. Сейчас в списке – четыре страны: Куба, КНДР, Сирия, Иран.

В конце июля The New York Times писал, что госсекретарь Блинкен сопротивляется призывам признать Россию государством-спонсором терроризма.

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Марко Сировой

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