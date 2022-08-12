Кивают на Блинкена. Первая реакция США на признание России спонсором терроризма в Латвии

Для признания в США России государством-спонсором терроризма нужно, чтобы госсекретарь Энтони Блинкен установил, что правительство РФ неоднократно поддерживало акты международного терроризма. Об этом заявил на брифинге первый заместитель представителя бюро Госдепа по связям с общественностью Ведант Патель, комментируя признание РФ спонсором терроризма в Сейме Латвии.

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Его спросили, приветствует ли Госдеп признание РФ страной-спонсором в Латвии. Патель этот вопрос проигнорировал и сказал, что не намерен обсуждать потенциальное закрепление за РФ такого статуса в США.

"С точки зрения закона, чтобы определить какую-либо страну как государство-спонсор терроризма, госсекретарь должен установить, что правительство этой страны неоднократно оказывало поддержку актам международного терроризма", – сказал он.

Патель также заверил, что США уже предприняли "ряд важных и эффективных шагов" в ответ на войну, которую решил вести российский диктатор Владимир Путин. По его словам, среди этих шагов – экспортный контроль и экономические санкции.

"Наши беспрецедентные санкции оказывают сильное воздействие на Россию. Российский фондовый рынок потерял треть своей стоимости, инфляция выросла на 20%, импорт товаров в Россию со всего мира может упасть на 40 %", – сказал он.

В конце июля The New York Times писал, что Блинкен сопротивляется призывам признать Россию государством-спонсором терроризма.

11 августа Сейм Латвии признал РФ спонсором терроризма, призвал другие страны принять аналогичные решения и ограничивать выдачу виз россиянам.

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Марк Сировой

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