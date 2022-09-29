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Группа Ермака–Макфола: Госсекретарь США должен признать Россию спонсором терроризма

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2022, 10:19
Группа Ермака–Макфола: Госсекретарь США должен признать Россию спонсором терроризма - Фото
Андрей Ермак (фото - Офис президента)

На Банковой считают, что преимущества от присвоения в США России статуса государства–спонсора терроризма (ГСТ) "больше рисков, которые можно смягчить". Санкционная группа Ермака-Макфола настаивает, что Вашингтон "должен" сделать это, потому что это предусмотрено законами США, и что в реальности преступления России в Украине куда больше, чем просто спонсирование терроризма.

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В документе на тему "Дело о признании Российской Федерации ГСТ" объясняется суть и особенности предусмотренного американским законодательством статуса ГСТ, а также необходимость внесения туда России. Оценены последствия для России, США или Канады.

Статус ГСТ для России повлечет "сложные дипломатические, правовые и экономические последствия для США и других членов санкционной коалиции в связи", говорится в тексте. Однако законы, разрешающие присвоение его в США, "предусматривают достаточную гибкость для разработки эффективных стратегий смягчения большинства этих проблем".

Например, американское законодательство предусматривает возможность сотрудничества с российскими субъектами по гуманитарным усилиям.

Также можно добавить исключение, которое позволит поддерживать связь с дипломатами РФ. Например, даже когда Иран был признан ГСТ, велись прямые переговоры с Ираном о ядерной сделке.

Основные последствия для РФ – ограничение проведения транзакций, потеря суверенного иммунитета, вторичные и индивидуальные санкции, и также символическое влияние и другие моменты.

Читайте колонку: Шантаж, нищета и жажда крови: почему Россию следует признать государством-террористом

Присвоение России такого статуса даст:

→ усиление давления для включения России в черный список Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF);

→ ограничение помощи от США и от организаций, членом которых являются США;

→ запрещение всего экспорта и продажи оружия;

→ усиление контроля за экспортом, реэкспортом и передачей товаров двойного использования;

→ введение дополнительных финансовых ограничений;

→ значительное повышение уровня контроля со стороны международных контрагентов за многими российскими юр- и физлицами частного сектора. (Потенциальные деловые партнеры должны быть особенно внимательны в своей надлежащей проверке и процедуре "Знай своего клиента" (KYC);

→ облегчение для США наложения вторичных санкций на третьих лиц, совершающих операции с РФ и субъектами частного сектора. (Предоставив РФ статус ГСТ, Вашингтон и союзники смогут наложить финансовые и торговые санкции на любое государство, которое продолжит сотрудничать с ней. Такая угроза вторичных санкций увеличит вероятность соблюдения существующих санкций, тем самым усилив их эффективность).

В группе Ермака-Макфола пишут, что для снижения опасений, что американские истцы в США могут исчерпать некоторые российские госактивы в американских и других банках демократического мира, Вашингтон "мог бы принять решение, что эти активы освобождаются от потенциальных исков и будут использоваться для восстановления Украины".

Помимо этого, говорится в документе, можно предусмотреть условие, что в случае вывода войск РФ с территории Украины и прекращения террора против мирного населения, статус будет отменен.

"На практике преступления России в Украине фактически больше, чем "спонсирование терроризма", поскольку главным исполнителем этих терактов являются российские ВС, ключевой институт российского государства. <...> Госсекретарь США должен признать РФ государством-спонсором терроризма. Аналогичный шаг должно сделать правительство Канады", – отметили авторы.

Євген Пилипенко
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