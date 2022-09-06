Байден не спешит со статусом террориста для РФ. Кулеба говорит – мы и раньше слышали "нет"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал нежелание президента США Джо Байдена признавать Россию страной-спонсором терроризма. В эфире телемарафона Кулеба напомнил, что Украине уже не раз говорили "нет", но в итоге то или иное решение все же принималось.

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Глава МИД подчеркнул, что Украина требовала, требует и будет требовать признания РФ спонсором терроризма, а то, что администрация Байдена пока что не готова принять такое решение, не означает, что оно не будет принято вообще никогда.

"Начиная с 24 февраля мы уже неоднократно – и не только в отношениях с США – проходили этот процесс, когда сначала мы слышали "нет", но потом в конце концов решение принималось. Это касалось и предоставления того или иного оружия, и утверждения тех или иных санкций", – подчеркнул министр.

Кулеба убежден, что работа в этом направлении со Штатами продолжится. Он подчеркнул, что Украина будет добиваться, чтобы Россия была признана "тем, кем она на самом деле является".

Глава МИД также опроверг якобы невозможность садиться за стол переговоров в будущем с Россией, если она будет в статусе страны-спонсора терроризма. Кулеба привел в пример Иран, который находится в этом списке, но прямо сейчас идут переговоры между Ираном, ЕС и США по поводу ядерного соглашения.

"Переговоры и статус государства-спонсора терроризма вполне могут идти рука об руку в международных отношениях", – резюмировал Кулеба.

В конце июля The New York Times писал, что госсекретарь Блинкен сопротивляется призывам признать Россию государством-спонсором терроризма.

Сегодня корреспондент Reuters сообщил, что Байден ответил отрицательно на вопрос о том, должна ли Россия получить статус государства-спонсора терроризма.

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Оксана Житнюк

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