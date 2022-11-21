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Генсек НАТО предостерег Запад от новых зависимостей, "особенно от Китая"

Цей матеріал також доступний українською
21.11.2022, 15:55
Генсек НАТО предостерег Запад от новых зависимостей,
Йенс Столтенберг (Фото: EPA-EFE/TOMS KALNINS)

Российско-украинская война выявила ключевые зависимости Запада – в частности, от энергоресурсов страны-агрессора. Теперь нужно быть осторожными, чтобы не создавать новых зависимостей, особенно от Китая. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на 68-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО, передает пресс-служба Альянса.

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"Война в Украине выявила некоторые ключевые уязвимые места. Слишком долго мы зависели от российской нефти и газа… И мы видели, как Россия использовала энергию в качестве оружия и пыталась использовать ее, чтобы шантажировать нас. И чтобы мы не поддерживали Украину", – сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что российскому диктатору Владимиру Путину не удалось добиться своей цели – сейчас союзники диверсифицируют поставки, отказываются от ископаемых источников энергии и инвестируют в возобновляемые. 

Столтенберг отметил, что это хорошо как для безопасности, так и для климата, но нужно быть осторожными, чтобы не создавать новых зависимостей, особенно в Китае.  

Генсек НАТО заявил о растущих усилиях Китая по контролю над критически важной инфраструктурой, цепочками поставок и ключевыми промышленными секторами западных стран, а китайские технологии используются в телефонах, машинах и военной технике.

"Мы не можем дать авторитарным режимам шанса использовать нашу уязвимость и подорвать нас. Для этого важно, чтобы мы повышали устойчивость наших обществ и нашей инфраструктуры", – заявил Столтенберг.

  • Ранее федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал Европу сократить экономическую зависимость от Китая, приведя в пример такую же "ошибку", допущенную с Россией.
  • Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что Европа слишком зависит от Китая в плане технологий и следует опасаться этого, а зависимость от российских энергоресурсов должна была стать уроком для европейцев.

Читайте также: Столтенберг – депутатам стран НАТО: Нужно победить Путина, чтобы не заплатить потом больше

Оксана Житнюк
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Китай нато йенс столтенберг зависимость
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