Европа слишком зависит от технологий Китая и должна опасаться этого – премьер Финляндии

Сейчас Европа слишком зависит от Китая в плане технологий и следует опасаться этого, а зависимость от российских энергоресурсов должна была стать уроком для европейцев. Об этом заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин, выступая на ежегодном мероприятии стартапов в Хельсинки, передает Reuters.

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"Давайте будем честными, у нас уже есть уязвимости. Мы видим это, когда смотрим на чипы или полупроводники, мы слишком зависимы", – сказала Марин.

Она подчеркнула, что Европа может извлечь уроки из своей зависимости от российской энергии, что привело к продолжающемуся энергетическому кризису, а также к нехватке предметов медицинского назначения во время пандемии коронавируса.

"Мы должны убедиться, что у нас есть возможности и знания для создания этих технологий, чтобы мы не зависели от Китая и других авторитарных стран, у которых не такая логика, как у демократических стран", – сказала премьер Финляндии.

Она призвала Европу больше инвестировать в собственное развитие технологий.

Ранее федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал Европу сократить экономическую зависимость от Китая, приведя в пример такую же "ошибку", допущенную с Россией.

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Оксана Житнюк

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