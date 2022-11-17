Европа слишком зависит от технологий Китая и должна опасаться этого – премьер Финляндии
Сейчас Европа слишком зависит от Китая в плане технологий и следует опасаться этого, а зависимость от российских энергоресурсов должна была стать уроком для европейцев. Об этом заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин, выступая на ежегодном мероприятии стартапов в Хельсинки, передает Reuters.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Давайте будем честными, у нас уже есть уязвимости. Мы видим это, когда смотрим на чипы или полупроводники, мы слишком зависимы", – сказала Марин.
Она подчеркнула, что Европа может извлечь уроки из своей зависимости от российской энергии, что привело к продолжающемуся энергетическому кризису, а также к нехватке предметов медицинского назначения во время пандемии коронавируса.
"Мы должны убедиться, что у нас есть возможности и знания для создания этих технологий, чтобы мы не зависели от Китая и других авторитарных стран, у которых не такая логика, как у демократических стран", – сказала премьер Финляндии.
Она призвала Европу больше инвестировать в собственное развитие технологий.
- Ранее федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал Европу сократить экономическую зависимость от Китая, приведя в пример такую же "ошибку", допущенную с Россией.
Читайте также: "Когда Россия уйдет". Премьера Финляндии спросили о способе окончания войны – видео
Комментарии