UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Европа слишком зависит от технологий Китая и должна опасаться этого – премьер Финляндии

Цей матеріал також доступний українською
17.11.2022, 17:39
Европа слишком зависит от технологий Китая и должна опасаться этого – премьер Финляндии - Фото
Санна Марин (фото - ЕРА)

Сейчас Европа слишком зависит от Китая в плане технологий и следует опасаться этого, а зависимость от российских энергоресурсов должна была стать уроком для европейцев. Об этом заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин, выступая на ежегодном мероприятии стартапов в Хельсинки, передает Reuters.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости  

"Давайте будем честными, у нас уже есть уязвимости. Мы видим это, когда смотрим на чипы или полупроводники, мы слишком зависимы", – сказала Марин.

Она подчеркнула, что Европа может извлечь уроки из своей зависимости от российской энергии, что привело к продолжающемуся энергетическому кризису, а также к нехватке предметов медицинского назначения во время пандемии коронавируса.

"Мы должны убедиться, что у нас есть возможности и знания для создания этих технологий, чтобы мы не зависели от Китая и других авторитарных стран, у которых не такая логика, как у демократических стран", – сказала премьер Финляндии.

Она призвала Европу больше инвестировать в собственное развитие технологий.

  • Ранее федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал Европу сократить экономическую зависимость от Китая, приведя в пример такую же "ошибку", допущенную с Россией.

Читайте также: "Когда Россия уйдет". Премьера Финляндии спросили о способе окончания войны – видео

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Китай Финляндия зависимость Санна Марин
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 