"Когда Россия уйдет". Премьера Финляндии спросили о способе окончания войны – видео
07.10.2022, 16:37
Санна Марин (фото - ЕРА)
Премьер-министр Финляндии Санна Марин лаконично ответила на вопрос о том, как можно завершить российско-украинскую войну. Видео опубликовал брюссельский корреспондент финской телерадиовещательной компании YLE Ричард Хусу.
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Марин спросили, каким может быть "выход из конфликта".
"Выход из конфликта? Выход из конфликта – это когда Россия покинет территорию Украины. Вот это выход из конфликта. Спасибо", – сказала она и ушла.
Finnish prime minister Sanna Marin was asked about a potential off-ramp for Russia to end the war in Ukraine. Her reply: pic.twitter.com/VblWxkMuFc— Rikhard Husu (@RikhardHusu) October 7, 2022
- В конце сентября правительство Финляндии приняло решение о закрытии границы для российских туристов.
- 6 октября президент Финляндии утвердил решение о девятой поставке военной техники в Украину.
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