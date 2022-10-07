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"Когда Россия уйдет". Премьера Финляндии спросили о способе окончания войны – видео

Цей матеріал також доступний українською
07.10.2022, 16:37
Санна Марин (фото - ЕРА)

Премьер-министр Финляндии Санна Марин лаконично ответила на вопрос о том, как можно завершить российско-украинскую войну. Видео опубликовал брюссельский корреспондент финской телерадиовещательной компании YLE Ричард Хусу.

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Марин спросили, каким может быть "выход из конфликта".

"Выход из конфликта? Выход из конфликта – это когда Россия покинет территорию Украины. Вот это выход из конфликта. Спасибо", – сказала она и ушла.

  • В конце сентября правительство Финляндии приняло решение о закрытии границы для российских туристов. 
  • 6 октября президент Финляндии утвердил решение о девятой поставке военной техники в Украину.

Читайте также: Премьер Финляндии: Мы крупно ошиблись насчет РФ, нужно было сразу слушать страны Балтии

Оксана Житнюк
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война Финляндия Санна Марин
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