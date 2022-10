"Когда Россия уйдет". Премьера Финляндии спросили о способе окончания войны – видео

Премьер-министр Финляндии Санна Марин лаконично ответила на вопрос о том, как можно завершить российско-украинскую войну. Видео опубликовал брюссельский корреспондент финской телерадиовещательной компании YLE Ричард Хусу.

Марин спросили, каким может быть "выход из конфликта".

"Выход из конфликта? Выход из конфликта – это когда Россия покинет территорию Украины. Вот это выход из конфликта. Спасибо", – сказала она и ушла.

Finnish prime minister Sanna Marin was asked about a potential off-ramp for Russia to end the war in Ukraine. Her reply: pic.twitter.com/VblWxkMuFc