Премьер Финляндии: Мы крупно ошиблись насчет РФ, нужно было сразу слушать страны Балтии

Европа должна признать, что была чрезмерно наивна и выстраивала отношения с Россией на основе ложных представлений о политике Кремля. Об этом заявила в обращении к Европарламенту премьер-министр Финляндии Санна Марин.

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Европа совершила крупную ошибку, поверив в возможность выстраивания нормальных отношений с Кремлем, сказала Марин.

Премьер Финляндии начала выступление с того, что говорит перед Европейским парламентом "в мрачное время, поскольку Европа находится в состоянии войны".

Европа стоит перед крайне серьезными вызовами, сказала Марин, но даже в самые мрачные времена сохраняется надежда. Она считает, что в войне с Россией "Украина должна выстоять и победить с помощью Европы, и если не оказать Украине эту помощь прямо сейчас, потом может быть уже поздно".

"Украинцы проявили стойкость и доказали, что на них можно положиться, что они не сдадутся", – сказала она, упомянув о "мощном ответном наступлении" Украины.

Вторжение России, отметила Марин, показало, насколько важно для Европы иметь собственную сильную оборону, и насколько уязвима оказалась Европа из-за энергетической зависимости от России. Она сказала, что "мы все платим сейчас высокую цену за нашу зависимость от российских энергоносителей", и что давно стоило прислушаться к странам Балтии, у которых есть опыт существования под российской оккупацией и которые настаивали на жестких мерах в отношении Кремля.

13 августа сообщалось, что после вступления в НАТО Финляндия объединит свои системы береговой обороны с аналогичными системами Эстонии, что даст возможность полностью закрыть выход в Балтийское море для российских военных кораблей.

1 сентября Минобороны Финляндии официально анонсировало новый пакет военной помощи для Украины.

Сергій Бережний

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