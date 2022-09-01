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Финляндия объявила о новом пакете военной помощи для Украины

Цей матеріал також доступний українською
01.09.2022, 17:50
Финляндия объявила о новом пакете военной помощи для Украины - Фото
Алексей Резников и Антти Кайкконен (Фото - Twitter Antti Kaikkonen)

Министерство обороны Финляндии официально анонсировало новый пакет военной помощи для Украины.

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В сообщении министерства сказано, что президент Финляндии "принял решение на основании предложения правительства о том, что Финляндия направит Украине дополнительную оборонную помощь". 

Никакая дополнительная информация о характере и составе военной помощи не раскрывается, "чтобы гарантировать безопасную доставку помощи", однако сказано, что в пакете "учтены как потребности Украины, так и положение с ресурсами Сил обороны".

Министр обороны страны Антти Кайкконен вчера сообщил в Twitter, что Финляндия готовит для Украины восьмой пакет помощи оборонных материалов и "решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время".

По данным The Guardian, бюджет этого пакета военной помощи составляет 92,3 млн евро.

  • 13 августа сообщалось, что после вступления в НАТО Финляндия объединит свои системы береговой обороны с аналогичными системами Эстонии, что даст возможность полностью закрыть выход в Балтийское море для российских военных кораблей.

Сергій Бережний
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Финляндия военная помощь Антти Кайкконен
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