Финляндия закрывается для российских туристов – СМИ
Правительство Финляндии сегодня примет решение о закрытии границы для российских туристов. Число въезжающих в страну россиян значительно увеличилось после объявления в РФ мобилизации. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.
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По информации издания, новые пограничные правила должны вступить в силу в ночь с 29-го на 30 сентября.
По предварительным оценкам, въезд россиян в Финляндию, возможно, сократится в два раза по сравнению с нынешним уровнем.
Издание пишет, что новая политика напоминает пограничную практику эпохи пандемии коронавируса, за исключением того, что ограничения на въезд в страну распространяются только на россиян, также будут другими основания для отказа во въезде в страну.
При этом будут предусмотрены исключения.
Россияне смогут въехать в Финляндию, например, по семейным обстоятельствам — для встречи с близкими членами семьи, такими как дети, родители, бабушки и дедушки.
Также граждане РФ по-прежнему могут въезжать в Финляндию для учебы и работы. Дипломаты относятся к особым группам. Кроме того, в страну могут въезжать, например, представители оппозиции.
В паспорт будет вноситься запись об отказе во въезде в страну, также может быть аннулирована виза, если по новому регламенту истекли основания для ее действия.
Это означает, что визы россиян, приезжающих в Финляндию в качестве туристов, фактически аннулируются. В этом случае путешественник уже не может въехать на территорию ЕС через границу другой страны Шенгена по визе, выданной Финляндией.
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