Финляндия закрывается для российских туристов – СМИ

Правительство Финляндии сегодня примет решение о закрытии границы для российских туристов. Число въезжающих в страну россиян значительно увеличилось после объявления в РФ мобилизации. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

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По информации издания, новые пограничные правила должны вступить в силу в ночь с 29-го на 30 сентября.

По предварительным оценкам, въезд россиян в Финляндию, возможно, сократится в два раза по сравнению с нынешним уровнем.

Издание пишет, что новая политика напоминает пограничную практику эпохи пандемии коронавируса, за исключением того, что ограничения на въезд в страну распространяются только на россиян, также будут другими основания для отказа во въезде в страну.

При этом будут предусмотрены исключения.

Россияне смогут въехать в Финляндию, например, по семейным обстоятельствам — для встречи с близкими членами семьи, такими как дети, родители, бабушки и дедушки.

Также граждане РФ по-прежнему могут въезжать в Финляндию для учебы и работы. Дипломаты относятся к особым группам. Кроме того, в страну могут въезжать, например, представители оппозиции.

В паспорт будет вноситься запись об отказе во въезде в страну, также может быть аннулирована виза, если по новому регламенту истекли основания для ее действия.

Это означает, что визы россиян, приезжающих в Финляндию в качестве туристов, фактически аннулируются. В этом случае путешественник уже не может въехать на территорию ЕС через границу другой страны Шенгена по визе, выданной Финляндией.

23 сентября министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что Хельсинки решил практически полностью запретить туристические поездки для россиян. Он сообщил, что у правительства Финляндии уже есть принципиальный проект решения, техническая и юридическая подготовка которого может занять несколько дней.

Почти 66 000 граждан России въехали в Европейский Союз за последнюю неделю (с 19 по 25 сентября), что больше на 30% по сравнению с прошлой неделей.

28 сентября сообщалось, что за последнюю неделю более 50 000 россиян прибыли в Финляндию через сухопутную границу после объявления диктатором Владимиром Путиным о "частичной" мобилизации.

Вадим Ребрина

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