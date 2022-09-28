Мобилизация в РФ. За последнюю неделю в Финляндию въехали 50 000 россиян

За последнюю неделю более 50 000 россиян прибыли в Финляндию через сухопутную границу после объявления диктатором Владимиром Путиным о "частичной" мобилизации российских граждан. Об этом сообщает CNN со ссылкой на пограничную службу страны.

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За последнюю неделю в Финляндию въехало 50 659 россиян. Ранее в Twitter сообщалось, что только во вторник в страну въехали 7052 россиянина.

В минувшие выходные было зафиксировано рекордное количество россиян, въехавших в соседнюю Финляндию через ее сухопутную границу.

23 сентября министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что Финляндия решила практически полностью запретить туристические поездки для россиян. Он сообщил, что у правительства Финляндии уже есть принципиальный проект решения, техническая и юридическая подготовка которого может занять несколько дней.

Почти 66 000 граждан России въехали в Европейский Союз за последнюю неделю (с 19 по 25 сентября), что больше на 30% по сравнению с прошлой неделей.

Вадим Ребрина

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