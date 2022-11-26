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Путин на камеру посидел с матерями оккупантов. Одна передала "последние слова сына": видео видео

Цей матеріал також доступний українською
26.11.2022, 00:05
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Российское ТВ показало видео, заявленное как встреча российского диктатора Владимира Путина с матерями убитых в Украине захватчиков. Одна из женщин рассказала версию того, как закончил жизнь ее сын-оккупант.

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Женщина рассказала, что ее сына зовут Пшеничкин Константин, и показала фотографию мужчины. По ее словам, "в одном из утренних боев враг подошел близко к их позициям".

"Он выскочил из окопа. Вызвал огонь на себя. И последние его слова были: "Пойдем, братва, рубить укропов", – сказала она. 

На видео, Путин, слушая эту историю, выпил чаю.

Информация о том, что он встретился с "матерями военнослужащих", появилась на сайте Кремля 25 ноября.

По данным называющих себя оппозиционными российских СМИ, во встрече с Путиным принимали участие 18 женщин.

Местное издание "Можем объяснить" утверждает, что идентифицировало собеседниц диктатора – ими оказались функционеры созданной по инициативе Путина организации Общероссийский народный фронт и других провластных движений, а также чиновницы и члены партии Единая Россия.

  • Ранее сегодня британская разведка сообщила о значительных потерях мобилизованных оккупантов в Луганской и Донецкой областях.
  • В утренней сводке Генштаба за 25 ноября сообщалось, что оккупанты сосредотачивают основные усилия на Бахмутском и Авдеевском направлениях на Донбассе.

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Наталія Медведєва
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