На Донбассе Силы обороны разбивают "третий бренд" армии РФ: что она "армия" – спикер ВСУ

Силы обороны Украины последовательно разрушают все мифы, которые были построены вокруг российской армии. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

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"Можно сказать, что наши воины по сути деклассифицировали российскую армию", – заявил спикер ВСУ.

По его словам, сначала украинские войска разбили бренд "вторая армия мира".

"Потом они разбили бренд, что российская армия "профессиональная". Сейчас они разбивают бренд, что она – "армия". Потому что там воюют уже зеки, там воюют частные военные компании, там воюет, по сути, народное ополчение. Потому что они собирают этих мобилизованных, не готовят их, дают оружие, которое нашли, и кидают их в бой", сказал Череватый, говоря о боях на Донбассе.

Он предположил, что станет с репутацией российской армии дальше.

"Следующим, наверно, будет деклассификация уже до партизанского отряда, или организованной преступной группировки – что больше для них подходит", – прогнозирует спикер ВСУ.

Череватый рассказал, что ситуация на Донбассе за последние месяцы практически не меняется – направления те же самые. Только в Луганской области есть изменения, потому что Силы обороны несколько "подвинули" российских оккупантов.

"Главными остриями их удара являются Бахмутское и Авдеевское направления", – сказал спикер ВСУ.

Он сообщил, что каждый день оккупанты проводят по несколько десятков штурмов в районе населенных пунктов Соледар, Клещиевка, Иванград и других около Бахмута, и также в районе Угледара, Павловки, Марьинки и других населенных пунктов на Донецком направлении.

Он отметил, что за последние сутки на небольших участках интенсивность атак врага снизилась из-за погоды.

"Погода повлияла и на нас – бойцам иногда приходится находиться, где вода по колено, но они держат оборону", – сказал Череватый.

Ранее сегодня британская разведка сообщила о значительных потерях мобилизованных оккупантов в Луганской и Донецкой областях.

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Наталія Медведєва

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