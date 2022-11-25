Атака из Беларуси в конце ноября – ложь. РФ хочет, чтобы Украина отвела войска с юга – ГУР

Главное управление разведки Минобороны опровергло слухи о якобы планах наступления на территорию Украины из Беларуси в конце ноября. Это "вброс" российского командования, которое хочет, чтобы Украина перебросила на север войска с других направлений. Об этом сообщает ГУР.

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В ГУР заявили, что не соответствует действительности информация, которая распространяется в последние дни о якобы планах врага атаковать Украину ударной группировкой России и Беларуси со стороны северных границ Украины в конце ноября.

"Эта информация усиливается анонимными "вбросами" о массированной ракетно-авиационной атаке, предшествующей такому вторжению", – добавили в ГУР.

В разведке объяснили, что это информационная спецоперация врага, у которой несколько целей.

Первая – спровоцировать Украину перебросить значительную часть войск к границе с Беларусью, чтобы ослабить наступательный потенциал Вооруженных Сил на востоке и юге Украины.

"А заодно показать беларусам якобы намерения нашего государства атаковать территорию Беларуси, тем самым провоцируя беларусов вступить в войну", – написали в ГУР.

Третья цель российских захватчиков – посеять панику среди украинского общества.

На то, что враг проводит информационно-психологическую спецоперацию, по заявлению ГУР, указывает в том числе и тот факт, что сначала в подобных сообщениях указывалась дата возможного вторжения 25-28 ноября, а через несколько часов она изменилась на 28-29 ноября.

"Призываем граждан не подвергаться вражеским провокациям и доверять только официальным источникам информации", – заявили в разведке.

В ГУР отметили, что Силы обороны обеспечивают надежную защиту северных границ Украины, и готовы в любой момент отразить атаку врага.

"Кроме того сообщаем, что по данным разведки на территории Беларуси отсутствует ударная группировка, которая может выполнить подобные задачи", – подчеркнули в ГУР.

24 ноября на фоне угроз Лукашенко "уничтожением Украины" Генштаб ВСУ сообщил, что в Беларуси нет ударных групп.

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Наталія Медведєва

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