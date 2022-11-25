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Большинство опытных военных РФ мертвы. В интересах Украины сохранить темп зимой – Уоллес

Цей матеріал також доступний українською
25.11.2022, 06:24
Большинство опытных военных РФ мертвы. В интересах Украины сохранить темп зимой – Уоллес - Фото
Бен Уоллес (Фото: Tomasz Waszczuk/EPA)

В интересах хорошо экипированных на зиму ВСУ продолжать контрнаступление на позиции российских оккупантов в холодный период. Так считает министр обороны Великобритании Бен Уоллес, о чем он сказал The Daily Beast на базе британской армии на юге Англии, где тренируются украинцы.

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Глава Минобороны страны напомнил, что у Сил обороны Украины есть 300 000 единиц зимнего снаряжения от международного сообщества.

"Учитывая преимущество, которое есть у украинцев в учебках и в качестве их личного состава по сравнению с деморализованными, плохо обученными и экипированными россиянами, в интересах Украины было бы сохранить в течение зимы набранный темп", — сказал Уоллес.

По его словам, такой совет он бы дал своим украинским коллегам, с которыми разговаривает "почти еженедельно".

Как пишет издание, Уоллес заявил это "в то время, когда высокопоставленные американские чиновники пытались подтолкнуть Украину с поля боя к столу переговоров". Речь о том, как две недели назад топ-генерал ВС США Марк Милли усомнился, что Украина может в ближайшее время добиться полной победы на поле боя, и потому, по его мнению, она должна использовать ожидаемое замедление военных операций зимой как "окно" для переговоров с Москвой.

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Министр рассказал, что в курсе ситуации со снаряжением мобилизованных россиян.

"Недавно была развернута российская часть без еды, носков и с небольшим количеством оружия. Это катастрофа для человека, идущего в поля... Масштабы у россиян есть, но они – не очень. Ну, большинство из тех, кто был хорош – мертвы, — отметил он. – Они пихают их в мясорубку, используя огромное количество артиллерии. Только нация, которая не заботится о собственном народе, может отправить 100 000 своих людей на смерть, ранения или дезертирование".

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Євген Пилипенко
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