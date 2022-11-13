Деоккупация Херсона большое достижение, но у Кремля еще достаточно пушечного мяса – Уоллес
Освобождение Херсона от оккупантов – важное событие, но союзникам Украины рано говорить о решительной победе, так как у России еще достаточно ресурсов для продолжения войны. Об этом сказал журналистам глава минобороны Великобритании Бен Уоллес.
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Министр считает, что важно не "недооценивать" Кремль, и подчеркнул, что "если России понадобится больше пушечного мяса, она его добудет".
Уоллес сказал, что "Украина вернула один важный населенный пункт из многих, которые России удалось захватить еще в марте", и что это "демонстрирует замечательные возможности Украины".
Он также добавил, что Украина сама должна решить, при каких обстоятельствах она будет готова вести переговоры с Россией. Возвращение Херсона, по его мнению, для перехода к переговорам решающего значения не имеет. "Не стоит благодарить вора за то, что его заставляют вернуть украденное", – сказал министр.
Ранее сегодня командующий британской армией адмирал Тони Радакин также заявил, что президент Владимир Зеленский сам решит, когда нужно начинать переговоры с Россией, и что Великобритания продолжит поддерживать Украину.
- Зеленский официально отказался от переговоров с Путиным после объявления российским диктатором незаконных аннексий.
- Недавно спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что страна-оккупант якобы готова к переговорам с Украиной — ей ответил советник главы ОП Михаил Подоляк, который написал, что российский диктатор Владимир Путин хочет отыграться, вынудив Украину признать попытки аннексии оккупированных территорий.
- В МИД России заявили, что Москва якобы не выдвигала предварительных условий для переговоров с Украиной. Подоляк сказал, что РФ говорит языком ультиматумов на любых переговорах.
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