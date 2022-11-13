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Деоккупация Херсона большое достижение, но у Кремля еще достаточно пушечного мяса – Уоллес

Цей матеріал також доступний українською
13.11.2022, 15:28
Деоккупация Херсона большое достижение, но у Кремля еще достаточно пушечного мяса – Уоллес - Фото
Бен Уоллес (Фото - EPA)

Освобождение Херсона от оккупантов – важное событие, но союзникам Украины рано говорить о решительной победе, так как у России еще достаточно ресурсов для продолжения войны. Об этом сказал журналистам глава минобороны Великобритании Бен Уоллес.

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Министр считает, что важно не "недооценивать" Кремль, и подчеркнул, что "если России понадобится больше пушечного мяса, она его добудет".

Уоллес сказал, что "Украина вернула один важный населенный пункт из многих, которые России удалось захватить еще в марте", и что это "демонстрирует замечательные возможности Украины".

Он также добавил, что Украина сама должна решить, при каких обстоятельствах она будет готова вести переговоры с Россией. Возвращение Херсона, по его мнению, для перехода к переговорам решающего значения не имеет. "Не стоит благодарить вора за то, что его заставляют вернуть украденное", – сказал министр.

Ранее сегодня командующий британской армией адмирал Тони Радакин также заявил, что президент Владимир Зеленский сам решит, когда нужно начинать переговоры с Россией, и что Великобритания продолжит поддерживать Украину.

Читайте также: Херсон не станет концом войны. США не давят на Украину насчет переговоров с РФ — Салливан

Сергій Бережний
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переговоры с россией Бен Уоллес Деоккупация Херсона
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