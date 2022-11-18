Залужный "обменялся оценками" с генералом США, который предлагает переговоры Украина-РФ

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный пообщался по телефону с главой Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли, который в последние дни рекомендует официальному Киеву начать переговоры с властями страны-террориста России. Об этом написал сайт CNN.

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Ссылаясь на слова пресс-секретаря американского Генштаба полковника Дэйва Батлера, канал сообщил, что генералы "обсудили неспровоцированное и продолжающееся вторжение России в Украину", а также "обменялись мнениями и оценками".

"Глава [Милли] подтвердил непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", – говорится в сообщении официального представителя Объединенного штаба.

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Общение по линии Залужный–Милли происходит на регулярной основе. Обычно об очередном разговоре главком ВСУ сообщает в тот же день или на следующий. В это раз сообщения пока не было: сегодня, 18 ноября, Залужный поздравил сержантов и старшин с Днем сержанта.

"Вы являетесь лидерами для подчиненных и опорой для командиров. На ваших плечах держится войско. Ваш опыт бесценен. Ваши имена уже в истории. Вами гордятся и будут гордиться поколения украинцев. Я тоже безгранично горжусь каждым из вас и благодарю за службу. Склоняю голову перед светлой памятью павших собратьев. Поздравляю вас с Днем сержанта! Горд быть с вами в одном строю", – написал он.

16 ноября Милли заявил, что РФ "проиграла и <...> на лопатках", но все еще обладает значительной боевой мощью на территории Украины, а потому "вероятность военной победы Украины в ближайшее время невелика", и, возможно, стоило бы пойти на переговоры с Москвой.

Военное и политическое руководство Украины заверило, что продолжит освобождать территорию Украины до границ 1991 года.

17 ноября спикер Воздушных сил также отреагировал на слова Милли.

Євген Пилипенко

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