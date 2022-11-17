Спикер Воздушных сил отреагировал на "вероятность военной победы Украины невелика" Милли

Освобождение всех захваченных Россией украинских территорий и победа Украины – это вопрос времени и военной помощи союзников. Так спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат ответил на вопрос итальянского журналиста о повторяющихся пожеланиях от американского топ-генерала Марка Милли к Украине начать переговоры со страной-террористом.

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На пресс-конференции в Пентагоне начальник Объединенного комитета начальников штабов ВС США заявил 16 ноября, что РФ "проиграла и <...> на лопатках", но все еще обладает значительной боевой мощью на территории Украины, а потому "вероятность военной победы Украины... в ближайшее время невелика".

Игнат сказал, что это "вопрос времени и поддержки мира, предоставления военно-технической помощи, о которой я только что говорил".

"Если посмотреть в глаза украинскому воину, в глаза украинскому народу, и сказать, что "мы не сможем", я думаю, это будет неправильно. Есть позиция высшего военного руководства, ее президент Украины озвучил, ее озвучил главнокомандующий Залужный, министр обороны Резников", – напомнил Игнат.

Украина будет отвоевывать свое "любыми методами", включая дипломатический уровень и военные методы, подчеркнул спикер ВС ВСУ.

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"[Это] вопрос времени и того, если мир и дальше будет делать то, что уже начато всеми цивилизованными странами. Победа Украины неизбежна. Вопрос [только] в том, когда это произойдет. Мы ни к кому не пришли, мы никого не убивали. То, что сделала Россия… Что предлагается сейчас? Какие переговоры? Отдать ей несколько областей? Отдать ей руку, чтобы она спустя некоторое время откусила голову?" – задал Игнат риторический вопрос.

Он подчеркнул, что Украина "будет стоять на том, чтобы, не исключая переговорных процессов (тогда, когда они будут иметь какую-то основу)", продолжать освобождать свои земли.

"Завтра они [россияне] могут прописать в своей конституции какую-то другую страну – и что тогда делать? Идти с ними на переговоры?" – резюмировал Игнат.

Военное и политическое руководство Украины после аналогичных заявлений Милли несколько дней назад заверило, что продолжит освобождать территорию Украины до границ 1991 года.

Євген Пилипенко

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