Сегодня ПВО "не так удачно" отработала. Запад призвали дать "стопроцентные" системы

Сегодня, 17 ноября, работа противовоздушной обороны была "не так удачной", как во время прошлых ракетных обстрелов Россией территории Украины. На это посетовал на брифинге представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат.

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Он рассказал, что для ударов 18 ракетами Х-101 и Х-555 россияне применили девять Ту-95 из района Каспийского моря и Волгодонска в Ростовской области, а также дроны-камикадзе Shahed-136 из Беларуси.

"В этот раз не удалось так эффективно отработать ПВО – враг использовал маршруты, запутывающие наши системы. <...> Это обусловлено тем, что у Украины нет в достатке (на чем мы постоянно акцентируем внимание) средств ПВО, чтобы работать достаточно эффективно", – объяснил он.

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Игнат подчеркнул, что Силам обороны сейчас срочно нужны "системы, которые дают стопроцентный результат на тех направлениях, где они стоят", то есть немецкие IRIS-T SLM или норвежские NASAMS.

"Все, что входит в зону их поражения, – будь то крылатые ракеты или "шахеды", – эти комплексы сбивают. Потому мы снова и снова просим Запад давать нам больше систем разных типов. IRIS-T SLM и NASAMS [которые уже на вооружении в Украине] не хватает, чтобы противостоять тем угрозам, которые идут от страны-террориста", – призвал представитель Воздушных сил.

Утром 17 ноября Россия запустила крылатые ракеты по Украине, в разных областях работала ПВО. Эта атака произошла менее чем через двое суток после масштабной прошлой.

После этого глава МИД Кулеба сказал госсекретарю США Блинкену, что "пришло время" передать Украине ПВО Patriot.

С 11 ноября Россия нанесла по Украине 148 ракетных ударов, ПВО сбила 102 цели, заявили в Генштабе.

Євген Пилипенко

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