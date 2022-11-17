Всего несколько стран могли бы защищаться так же интенсивно, как это делаем мы – Зеленский

Очень немногие страны мира могли бы защищаться так же интенсивно, как это делает сегодня Украина. Об этом сказал в обращении к участникам Bloomberg New Economy Forum президент Владимир Зеленский.

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"Если честно, лишь несколько стран могли бы сейчас защищаться от агрессии так же интенсивно, как это делаем мы", – сказал он.

По словам главы государства, это так, потому что "просто нет столько снарядов и оружия".

Он предостерег, что потенциальных агрессоров в мире и замороженных конфликтов, которые могут разгореться снова, "все же больше, чем таких стран, а значит, есть безумный дефицит безопасности".

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"Сейчас все внимательно смотрят, как мы в Украине защищаемся. Смотрят, какое оружие лучше, какая тактика срабатывает, какие оборонные системы дают максимальный результат", – отметил он.

Утром 17 ноября Россия запустила крылатые ракеты по Украине, в разных областях работала ПВО. Эта атака произошла менее чем через двое суток после масштабной прошлой.

После этого глава МИД Кулеба сказал госсекретарю США Блинкену, что "пришло время" передать Украине ПВО Patriot.

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Євген Пилипенко

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