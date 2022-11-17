Всего несколько стран могли бы защищаться так же интенсивно, как это делаем мы – Зеленский
Очень немногие страны мира могли бы защищаться так же интенсивно, как это делает сегодня Украина. Об этом сказал в обращении к участникам Bloomberg New Economy Forum президент Владимир Зеленский.
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"Если честно, лишь несколько стран могли бы сейчас защищаться от агрессии так же интенсивно, как это делаем мы", – сказал он.
По словам главы государства, это так, потому что "просто нет столько снарядов и оружия".
Он предостерег, что потенциальных агрессоров в мире и замороженных конфликтов, которые могут разгореться снова, "все же больше, чем таких стран, а значит, есть безумный дефицит безопасности".
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"Сейчас все внимательно смотрят, как мы в Украине защищаемся. Смотрят, какое оружие лучше, какая тактика срабатывает, какие оборонные системы дают максимальный результат", – отметил он.
- Утром 17 ноября Россия запустила крылатые ракеты по Украине, в разных областях работала ПВО. Эта атака произошла менее чем через двое суток после масштабной прошлой.
- После этого глава МИД Кулеба сказал госсекретарю США Блинкену, что "пришло время" передать Украине ПВО Patriot.
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