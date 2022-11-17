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Всего несколько стран могли бы защищаться так же интенсивно, как это делаем мы – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
17.11.2022, 13:18
Всего несколько стран могли бы защищаться так же интенсивно, как это делаем мы – Зеленский - Фото
Владимир Зеленский (фото - ОП)

Очень немногие страны мира могли бы защищаться так же интенсивно, как это делает сегодня Украина. Об этом сказал в обращении к участникам Bloomberg New Economy Forum президент Владимир Зеленский.

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"Если честно, лишь несколько стран могли бы сейчас защищаться от агрессии так же интенсивно, как это делаем мы", – сказал он.

По словам главы государства, это так, потому что "просто нет столько снарядов и оружия".

Он предостерег, что потенциальных агрессоров в мире и замороженных конфликтов, которые могут разгореться снова, "все же больше, чем таких стран, а значит, есть безумный дефицит безопасности".

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"Сейчас все внимательно смотрят, как мы в Украине защищаемся. Смотрят, какое оружие лучше, какая тактика срабатывает, какие оборонные системы дают максимальный результат", – отметил он.

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Євген Пилипенко
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Владимир Зеленский боеприпасы война ракетный удар Ракетный щит
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