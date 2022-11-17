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Ракетные удары России. Кулеба сказал Блинкену, что "пришло время" передать ПВО Patriot

Цей матеріал також доступний українською
17.11.2022, 12:31
Ракетные удары России. Кулеба сказал Блинкену, что
Энтони Блинкен и Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поговорил с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и призвал его передать Украине современные системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, телефонный разговор состоялся во время массированного ракетного удара россиян 17 ноября.

Он отметил, что Блинкен разделяет мнение о полной ответственности России за ракетный террор и его последствия на территории Украины, Польши и Молдовы. 

Кулеба поблагодарил США за военную помощь и подчеркнул, что поставки систем ПВО необходимо ускорить.

"NASAMS уже доказали свою эффективность. Я также убежден, что время Patriot пришло", — написал министр.

СПРАВКА. MIM-104 Patriot — американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК), используемый армией США и ее союзниками. Производится компанией Raytheon. Комплекс способен одновременно обнаруживать и опознавать более 100 воздушных целей, непрерывно сопровождать восемь выбранных из них, осуществлять подготовку исходных данных для стрельбы, пуск и наведение до трех ракет на каждую цель. Дальность поражения составляет 80 км. 

Смотрите также: Зеленский показал видео утреннего ракетного удара страны-террориста России по Днепру

Дмитро Гриниченко
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ракетные удары война пво военная помощь дмитрий кулеба Энтони Блинкен
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