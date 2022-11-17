Ракетные удары России. Кулеба сказал Блинкену, что "пришло время" передать ПВО Patriot

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поговорил с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и призвал его передать Украине современные системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, телефонный разговор состоялся во время массированного ракетного удара россиян 17 ноября.

Он отметил, что Блинкен разделяет мнение о полной ответственности России за ракетный террор и его последствия на территории Украины, Польши и Молдовы.

Кулеба поблагодарил США за военную помощь и подчеркнул, что поставки систем ПВО необходимо ускорить.

"NASAMS уже доказали свою эффективность. Я также убежден, что время Patriot пришло", — написал министр.

СПРАВКА. MIM-104 Patriot — американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК), используемый армией США и ее союзниками. Производится компанией Raytheon. Комплекс способен одновременно обнаруживать и опознавать более 100 воздушных целей, непрерывно сопровождать восемь выбранных из них, осуществлять подготовку исходных данных для стрельбы, пуск и наведение до трех ракет на каждую цель. Дальность поражения составляет 80 км.

Разведка Британии полагает, что ракетные удары россиян по инфраструктуре Украины "сильно истощают" запасы ракет РФ.

Утром 17 ноября Россия запустила крылатые ракеты по Украине, в разных областях работала ПВО.

Эта атака произошла менее чем через двое суток после масштабной прошлой.

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Дмитро Гриниченко

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