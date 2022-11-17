Ракетные удары России. Кулеба сказал Блинкену, что "пришло время" передать ПВО Patriot
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поговорил с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и призвал его передать Украине современные системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом он написал в Twitter.
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По его словам, телефонный разговор состоялся во время массированного ракетного удара россиян 17 ноября.
Он отметил, что Блинкен разделяет мнение о полной ответственности России за ракетный террор и его последствия на территории Украины, Польши и Молдовы.
Кулеба поблагодарил США за военную помощь и подчеркнул, что поставки систем ПВО необходимо ускорить.
"NASAMS уже доказали свою эффективность. Я также убежден, что время Patriot пришло", — написал министр.
- Разведка Британии полагает, что ракетные удары россиян по инфраструктуре Украины "сильно истощают" запасы ракет РФ.
- Утром 17 ноября Россия запустила крылатые ракеты по Украине, в разных областях работала ПВО.
- Эта атака произошла менее чем через двое суток после масштабной прошлой.
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