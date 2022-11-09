Британия предоставит ВСУ снаряжение, которое поможет пережить холода — Сунак и Уоллес

Великобритания предоставит Украине зимнее снаряжение, которое поможет Вооруженным Силам Украины спокойно пережить период холодов. Об этом сообщила пресс-служба Даунинг-стрит.

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По словам премьер-министра Британии Риши Сунака, страна должна продолжать поддерживать Украину в войне.

"Я рад, что комплект, подаренный Великобританией, будет согревать и обеспечивать безопасность ВСУ, когда им предстоит опасная зимняя война за свою страну", — сказал Сунак.

Украина получит от Британии 12 000 спальных комплектов и 150 палаток с обогревом, а к середине декабря Лондон предоставит более 25 000 комплектов зимней одежды для экстремальных холодов.

Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что в условиях приближения зимы теплая форма поможет ВСУ эффективно действовать в ближайшие месяцы.

"Наряду с нашей программой обучения и оказанием летальной помощи, это демонстрирует нашу приверженность тому, чтобы украинские солдаты были хорошо обучены, хорошо экипированы и имели наилучшие возможные шансы сражаться и определять свое будущее", — сказал глава Минобороны.

В сентябре сообщалось, что около 5000 военнослужащих ВСУ уже прошли подготовку в Великобритании.

17 октября министры иностранных дел Евросоюза договорились, что ЕС берет на обучение 15 000 бойцов ВСУ и выделяет Украине еще 500 млн евро на оружие.

26 октября Австралия пообещала передать Украине еще 30 бронетранспортеров Bushmaster и отправить военных инструкторов в Великобританию учить военнослужащих ВСУ.

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Дмитро Гриниченко

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