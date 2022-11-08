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Столтенберг посетит в Великобритании базу, где учат украинских военных

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2022, 13:26
Столтенберг посетит в Великобритании базу, где учат украинских военных - Фото
Йенс Столтенберг (Фото: EPA)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетит в Великобритании базу, где учат украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба НАТО.

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Визит Столтенберга в Великобританию начнется завтра, 9 ноября.

Генсек НАТО встретится с британским премьер-министром Риши Сунаком и главой МИД Джеймсом Клеверли.

Столтенберг вместе с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом посетит британский военный объект, где проходят обучение украинские военные.

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Наталія Медведєва
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Великобритания война йенс столтенберг обучение
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