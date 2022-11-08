Столтенберг посетит в Великобритании базу, где учат украинских военных
08.11.2022, 13:26
Йенс Столтенберг (Фото: EPA)
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетит в Великобритании базу, где учат украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба НАТО.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Визит Столтенберга в Великобританию начнется завтра, 9 ноября.
Генсек НАТО встретится с британским премьер-министром Риши Сунаком и главой МИД Джеймсом Клеверли.
Столтенберг вместе с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом посетит британский военный объект, где проходят обучение украинские военные.
- В сентябре сообщалось, что около 5000 военнослужащих ВСУ уже прошли подготовку в Великобритании.
- 17 октября министры иностранных дел Евросоюза договорились, что ЕС берет на обучение 15 000 бойцов ВСУ и выделяет Украине еще 500 млн евро на оружие.
- 26 октября Австралия пообещала передать Украине еще 30 бронетранспортеров Bushmaster и отправить военных инструкторов в Великобританию учить военнослужащих ВСУ.
Читайте также: Кулеба рассказал о тренировках и "винтеризации" ВСУ, пока РФ бросает своих "в мясорубку"
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Старший дизайнерРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии