Австралия передаст Украине 30 Bushmaster, инструкторы поедут в Британию учить военных ВСУ
Австралия передаст Украине еще 30 бронетранспортеров Bushmaster, а инструкторы Австралийских сил обороны (ADF) поедут в Великобританию учить военных Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает ABC.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
В январе контингент из 70 военнослужащих ADF присоединится к многонациональной программе подготовки украинских бойцов под руководством Великобритании, известной как операция INTEFLEX.
"Австралия безоговорочно поддерживает Украину и осуждает президента Путина", – заявил премьер-министр Австралии Энтони Албаниз.
Как отмечается, это обязательство является частью второго пакета поддержки, объявленного правительством Албаниза, который включает в себя дополнительные 30 бронетранспортеров Bushmaster.
В федеральном бюджете Австралии на этой неделе выделено более $200 млн на дополнительную помощь Украине.
Общая финансовая поддержка Украины Австралией в настоящее время превышает $655 млн.
30 дополнительных Bushmaster доведут общее количество таких бронетранспортеров, отправленных в Украину, до 90.
Помимо Bushmasters, Австралия предоставила Украине шесть буксируемых гаубиц M777 и боеприпасы, 28 бронетранспортеров M113, а также противотанковое и другое вооружение.
- Германия передала Украине первую из четырех обещанных систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM.
Читайте также: Пентагон уже получил две системы ПВО NASAMS. В ближайшее время их передадут Украине
Комментарии