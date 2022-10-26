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Австралия передаст Украине 30 Bushmaster, инструкторы поедут в Британию учить военных ВСУ

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26.10.2022, 17:40
Австралия передаст Украине 30 Bushmaster, инструкторы поедут в Британию учить военных ВСУ - Фото
Бронетранспортеры Bushmaster (Фото: Минобороны Австралии)

Австралия передаст Украине еще 30 бронетранспортеров Bushmaster, а инструкторы Австралийских сил обороны (ADF) поедут в Великобританию учить военных Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает ABC.

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В январе контингент из 70 военнослужащих ADF присоединится к многонациональной программе подготовки украинских бойцов под руководством Великобритании, известной как операция INTEFLEX.

"Австралия безоговорочно поддерживает Украину и осуждает президента Путина", – заявил премьер-министр Австралии Энтони Албаниз.

Как отмечается, это обязательство является частью второго пакета поддержки, объявленного правительством Албаниза, который включает в себя дополнительные 30 бронетранспортеров Bushmaster.

В федеральном бюджете Австралии на этой неделе выделено более $200 млн на дополнительную помощь Украине.

Общая финансовая поддержка Украины Австралией в настоящее время превышает $655 млн.

30 дополнительных Bushmaster доведут общее количество таких бронетранспортеров, отправленных в Украину, до 90.

Помимо Bushmasters, Австралия предоставила Украине шесть буксируемых гаубиц M777 и боеприпасы, 28 бронетранспортеров M113, а также противотанковое и другое вооружение.

СПРАВКА. Bushmaster – это австралийский колесный полноприводный бронированный транспортер. Он может перевозить девять солдат с запасами пищи и патронов в три дня автономного сопротивления. Защита Bushmaster позволяет противостоять пулям до 7,62 мм, обломкам гранат, патронам, взрывам мин с шестью килограммами взрывчатого вещества. Bushmaster не предназначен для непосредственного участия на поле боя, а только для транспортировки военнослужащих в район выполнения задания, однако бронемашина имеет защиту от мин и засад.
  • Германия передала Украине первую из четырех обещанных систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM.

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Наталія Медведєва
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военные учения Австралия военная помощь Bushmaster
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